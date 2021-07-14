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МЧС предложило разрешить разводить костры на дачных участках
МЧС предложило разрешить разводить костры на дачных участках - РИА Новости, 14.07.2021
МЧС предложило разрешить разводить костры на дачных участках
МЧС России подготовило проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:02
2021-07-14T17:08
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. МЧС России подготовило проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. Ведомство предложило внести изменения в Правила противопожарного режима в России, согласно 66-му пункту которых запрещается разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений. "Слова "разводить костры," исключить", — написано в тексте документа, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, планируется отменить запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в установленных властями местах. Также планируется разрешить готовить пищу на открытом огне, включая мангалы. Нынешние Правила противопожарного режима вступили в силу в России 1 января 2020 года. Правовой акт будет действовать до 2026 года, после чего будет пересмотрен.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
17:02 14.07.2021 (обновлено: 17:08 14.07.2021)
 
МЧС предложило разрешить разводить костры на дачных участках

МЧС предложило разрешить россиянам разводить костры на дачных участках

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на дачном участке
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. МЧС России подготовило проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.
Ведомство предложило внести изменения в Правила противопожарного режима в России, согласно 66-му пункту которых запрещается разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений.
"Слова "разводить костры," исключить", — написано в тексте документа, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, планируется отменить запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в установленных властями местах.
Также планируется разрешить готовить пищу на открытом огне, включая мангалы.
Нынешние Правила противопожарного режима вступили в силу в России 1 января 2020 года. Правовой акт будет действовать до 2026 года, после чего будет пересмотрен.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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