Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС - РИА Новости, 14.07.2021
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Российские члены экипажа Международной космической станции подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от российского сегмента в преддверии прибытия... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:04
2021-07-14T11:04
наука
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от российского сегмента в преддверии прибытия многофункционального модуля "Наука", сообщает "Роскосмос"."Стыковочный отсек-модуль "Пирс", чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука", планируется отстыковать при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" от Международной космической станции 23 июля в 16.17 мск. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно четыре часа", - говорится на сайте госкорпорации.На место модуля "Пирс" придет модуль "Наука", который планируется запустить к МКС 21 июля, а 29 числа он будет пристыкован к станции.В ракетно-космической отрасли корабль "Прогресс МС-16" получил негласное название "Герасим" за сравнение с героем произведения Ивана Тургенева "Муму".Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур 15 сентября 2001 года. С тех пор он использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей серии "Союз" и "Прогресс", а также обеспечения выхода в космос по российской программе.
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html
тихий океан
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)
11:04 14.07.2021
 
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС

Российские члены экипажа МКС подготовили модуль "Пирс" к отстыковке

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от российского сегмента в преддверии прибытия многофункционального модуля "Наука", сообщает "Роскосмос".
"Стыковочный отсек-модуль "Пирс", чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука", планируется отстыковать при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" от Международной космической станции 23 июля в 16.17 мск. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно четыре часа", - говорится на сайте госкорпорации.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:49Наука
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
На место модуля "Пирс" придет модуль "Наука", который планируется запустить к МКС 21 июля, а 29 числа он будет пристыкован к станции.
В ракетно-космической отрасли корабль "Прогресс МС-16" получил негласное название "Герасим" за сравнение с героем произведения Ивана Тургенева "Муму".
Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур 15 сентября 2001 года. С тех пор он использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей серии "Союз" и "Прогресс", а также обеспечения выхода в космос по российской программе.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:46Наука
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"
 
НаукаТихий океанМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния