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Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС - РИА Новости, 14.07.2021
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Российские члены экипажа Международной космической станции подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от российского сегмента в преддверии прибытия... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:04
2021-07-14T11:04
2021-07-14T11:04
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от российского сегмента в преддверии прибытия многофункционального модуля "Наука", сообщает "Роскосмос"."Стыковочный отсек-модуль "Пирс", чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука", планируется отстыковать при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" от Международной космической станции 23 июля в 16.17 мск. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно четыре часа", - говорится на сайте госкорпорации.На место модуля "Пирс" придет модуль "Наука", который планируется запустить к МКС 21 июля, а 29 числа он будет пристыкован к станции.В ракетно-космической отрасли корабль "Прогресс МС-16" получил негласное название "Герасим" за сравнение с героем произведения Ивана Тургенева "Муму".Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур 15 сентября 2001 года. С тех пор он использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей серии "Союз" и "Прогресс", а также обеспечения выхода в космос по российской программе.
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)
Российские космонавты подготовили модуль "Пирс" к отстыковке от МКС
Российские члены экипажа МКС подготовили модуль "Пирс" к отстыковке