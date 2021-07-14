https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741265968.html
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи
Из-за новых штаммов тяжело болеть коронавирусом стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, им нужно наравне со всеми проходить вакцинацию и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:16
2021-07-14T17:16
2021-07-14T17:16
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Из-за новых штаммов тяжело болеть коронавирусом стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, им нужно наравне со всеми проходить вакцинацию и ревакцинацию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день в связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию", - сказал министр.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c88de2ece18698238e960b2f368100ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, вакцинация, общество
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи
Глава Минздрава Мурашко заявил, что тяжело болеть COVID-19 стали и молодые люди от 18 до 30 лет