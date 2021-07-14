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Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

Из-за новых штаммов тяжело болеть коронавирусом стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, им нужно наравне со всеми проходить вакцинацию и... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:16

2021-07-14T17:16

2021-07-14T17:16

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

вакцинация

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Из-за новых штаммов тяжело болеть коронавирусом стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, им нужно наравне со всеми проходить вакцинацию и ревакцинацию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день в связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию", - сказал министр.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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