https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741261106.html

Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации

Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации

При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:53

2021-07-14T16:53

2021-07-14T17:09

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - посоветовал Мурашко.Он также отметил, что непосредственно после укола необходимо полчаса оставаться у кабинета врача."В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - подчеркнул министр."Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр.Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741214356.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество