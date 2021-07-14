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https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741261106.html
Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации
Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации
При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:53
2021-07-14T17:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - посоветовал Мурашко.Он также отметил, что непосредственно после укола необходимо полчаса оставаться у кабинета врача."В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - подчеркнул министр."Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр.Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко&gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
16:53 14.07.2021 (обновлено: 17:09 14.07.2021)
 
Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации

Мурашко порекомендовал при плохом самочувствии после прививки от COVID-19 вызвать врача

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - посоветовал Мурашко.
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Он также отметил, что непосредственно после укола необходимо полчаса оставаться у кабинета врача.
"В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - подчеркнул министр.
"Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр.
Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса.
Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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