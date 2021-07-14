https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741258175.html

Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса

Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:38

2021-07-14T16:38

2021-07-14T17:11

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коронавирус covid-19

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев."Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает", — сказал он.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741235921.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)