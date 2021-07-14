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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741258175.html
Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса
Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:38
2021-07-14T17:11
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев."Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает", — сказал он.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко&gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:38 14.07.2021 (обновлено: 17:11 14.07.2021)
 
Мурашко назвал сроки сохранения устойчивого иммунитета после коронавируса

Глава Минздрава Мурашко: устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется шесть месяцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев.
"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает", — сказал он.
Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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