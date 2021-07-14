https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741227917.html

В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля

В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля - РИА Новости, 14.07.2021

В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля

Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:45

2021-07-14T13:45

2021-07-14T14:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

утрехт (город)

здоровье - общество

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147836/81/1478368130_0:269:2686:1780_1920x0_80_0_0_ae2dbf768709bb22c331e26a28c0a2b2.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило местное издание Dutch News.Отмечается, что фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 20 тысяч человек. При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.На сегодняшний день фестиваль в Утрехте стал наиболее крупным источником распространения коронавируса в стране. Мэр Утрехта Шарон Дийксма также присутствовала на фестивале, о чем свидетельствует фотография, которую она 3 июля разместила в Twitter.Ранее в ночном клубе Aspen Valley в голландском Энсхеде, который находится на границе с Германией, коронавирусом заразились 180 человек. Тогда на вечеринке присутствовали около 600 человек. Это была первая дискотека после отмены ограничительных мер.

https://ria.ru/20210503/oktoberfest-1731008370.html

утрехт (город)

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, утрехт (город), здоровье - общество, нидерланды