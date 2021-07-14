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В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля
В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля - РИА Новости, 14.07.2021
В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля
Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:45
2021-07-14T13:45
2021-07-14T14:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
утрехт (город)
здоровье - общество
нидерланды
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило местное издание Dutch News.Отмечается, что фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 20 тысяч человек. При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.На сегодняшний день фестиваль в Утрехте стал наиболее крупным источником распространения коронавируса в стране. Мэр Утрехта Шарон Дийксма также присутствовала на фестивале, о чем свидетельствует фотография, которую она 3 июля разместила в Twitter.Ранее в ночном клубе Aspen Valley в голландском Энсхеде, который находится на границе с Германией, коронавирусом заразились 180 человек. Тогда на вечеринке присутствовали около 600 человек. Это была первая дискотека после отмены ограничительных мер.
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коронавирус covid-19, утрехт (город), здоровье - общество, нидерланды
13:45 14.07.2021 (обновлено: 14:20 14.07.2021)
В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля
В нидерландском Утрехте около тысячи человек заразились коронавирусом, посетив фестиваль