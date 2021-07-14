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В России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021

В России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 23 827, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:32

2021-07-14T11:32

2021-07-14T12:35

чукотский автономный округ

воз

университет джонса хопкинса

воронежская область

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 23 827, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 24 702 заболевших. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,43%). Клинических проявлений не было у 2552 (10,7%) заразившихся.Выписались после лечения 21 269 пациентов, не удалось спасти 786. Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.Больше всего инфицированных выявили в Москве (3966), Подмосковье (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской (531) и Свердловской (461) областях, Красноярском крае (451), Воронежской области (447), Пермском крае (379), Крыму (375) и Иркутской области (372).Меньше всего — в Магаданской области (23), Ненецком автономном округе (девять), Чукотском автономном округе (семь).За все время в России зарегистрировали 5 857 002 случая коронавируса. Умерли 145 278 человек, выздоровели 5 257 483 пациента.По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов инфицированных.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.

чукотский автономный округ

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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