https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741173791.html

Россия сохранила позицию в списке ВОЗ по числу заболеваний COVID-19

Россия сохранила позицию в списке ВОЗ по числу заболеваний COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

Россия сохранила позицию в списке ВОЗ по числу заболеваний COVID-19

Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом — по информации Университета... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T03:41

2021-07-14T03:41

2021-07-14T05:13

елена ежлова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

франция

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом — по информации Университета Джонса Хопкинса.По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, с 5 833 175 заболевшими страна продолжает опережать по этому показателю Францию, где число случаев инфицирования составляет 5 700 017 раз. Россия обогнала ее 7 июля, когда количество заражений достигло 5 682 634 раз против 5 677 746 случаев. Однако 6 июля Франция находилась на четвертом месте в списке ВОЗ с 5 675 702 заболевшими, Россия — на пятом (5 658 672 инфицированных).Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США — более 33,5 миллиона случаев. Далее в этом списке следует Индия (более 30,9 миллиона заболевших) и Бразилия (более 19 миллионов случаев).Данные ВОЗ разнятся с информацией Университета Джонса Хопкинса, согласно которому, Россия продолжает оставаться на пятом месте по числу заражений с 5 762 211 заболевшими. Первенство — также у США (33 911 823), далее следуют Индия (30 907 282), Бразилия (19 151 993) и Франция (5 882 937).За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена ежлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, франция, бразилия, индия, сша, общество