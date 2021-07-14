В МИД рассказали, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе
03:10 14.07.2021 (обновлено: 03:34 14.07.2021)
Россия возобновит работу генконсульства в Мазари-Шарифе, когда получит гарантии безопасности
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Для готовности Москвы возобновить работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе необходимы твердые гарантии безопасности для своих дипломатов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Ранее афганский телеканал 1TV News сообщил, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно прекратили работу в Мазари-Шарифе из-за опасений, что в районе может быть небезопасно на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*. В посольстве России в Кабуле заявили РИА Новости, что генконсульство России в Мазари-Шарифе закрыто "до прояснения ситуации". Сами российские дипломаты временно находятся в Узбекистане, согласно информации МИД республики.
Кабулов напомнил, что генконсульство исторически всегда базировалось в городе Хайратон на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда российские дипломаты приезжали на ротационной основе, чтобы оказывать консульские услуги.
"Оттуда людей вывезли всех в Хайратон, никого в Мазари-Шарифе, ни одного российского сотрудника нет. Но когда мы увидели, как афганская армия обвально бросает свои позиции, а коллеги в Хайратоне поняли, что внешняя охрана, правительственная, разбежалась, то они попытались с ними связаться, чтобы понять — а кто будет обеспечивать безопасность? Те сказали — "Вы знаете, мы не готовы". В этой ситуации я сразу связался с муллой Барадаром (глава политофиса "Талибан"* в Катаре мулла Абдель Гани Барадар — ред.), тот поклялся, что всем полевым командирам даны указания, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство Российской Федерации", — сказал Кабулов.
Он добавил, что рядом с территорией генерального консульства находится местное управление национальной безопасности, которое может стать объектом атаки талибов, и "когда и если бой начнется, неизвестно, кто может выстрелить в сторону нашего генконсульства".
"Теперь ждем, когда ситуация прояснится. На самом деле, Хайратон остался чуть ли не единственным, кроме Торкхама на пакистанской границе, таможенным переходным пунктом в Афганистане не под контролем талибов. Мы хотим выждать, посмотреть, когда ситуация стабилизируется. Мы не можем рисковать своими людьми. Как только мы получим гарантии… Наши дипломаты уже заскучали на территории Узбекистана, хотят на работу вернуться", — добавил Кабулов.
В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.