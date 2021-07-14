https://ria.ru/20210714/konsulstvo-1741173439.html

В МИД рассказали, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе

В МИД рассказали, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД рассказали, когда возобновят работу генконсульства в Мазари-Шарифе

Для готовности Москвы возобновить работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе необходимы твердые гарантии безопасности для своих дипломатов, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T03:10

2021-07-14T03:10

2021-07-14T03:34

россия

мид узбекистана

замир кабулов

афганистан

доха

узбекистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/17524/67/175246783_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d15b33cae73b3a17a175315736414f6a.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Для готовности Москвы возобновить работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе необходимы твердые гарантии безопасности для своих дипломатов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Ранее афганский телеканал 1TV News сообщил, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно прекратили работу в Мазари-Шарифе из-за опасений, что в районе может быть небезопасно на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*. В посольстве России в Кабуле заявили РИА Новости, что генконсульство России в Мазари-Шарифе закрыто "до прояснения ситуации". Сами российские дипломаты временно находятся в Узбекистане, согласно информации МИД республики.Кабулов напомнил, что генконсульство исторически всегда базировалось в городе Хайратон на границе с Узбекистаном, а в Мазари-Шарифе арендовался офис, куда российские дипломаты приезжали на ротационной основе, чтобы оказывать консульские услуги.Он добавил, что рядом с территорией генерального консульства находится местное управление национальной безопасности, которое может стать объектом атаки талибов, и "когда и если бой начнется, неизвестно, кто может выстрелить в сторону нашего генконсульства"."Теперь ждем, когда ситуация прояснится. На самом деле, Хайратон остался чуть ли не единственным, кроме Торкхама на пакистанской границе, таможенным переходным пунктом в Афганистане не под контролем талибов. Мы хотим выждать, посмотреть, когда ситуация стабилизируется. Мы не можем рисковать своими людьми. Как только мы получим гарантии… Наши дипломаты уже заскучали на территории Узбекистана, хотят на работу вернуться", — добавил Кабулов.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210713/ssha-1741045370.html

россия

афганистан

доха

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид узбекистана, замир кабулов, афганистан, доха, узбекистан, талибан, в мире