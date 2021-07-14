https://ria.ru/20210714/kitay-1741236163.html

Россия уверена в невозможности войны США с Китаем, заявил посол

Россия уверена в невозможности войны США с Китаем, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2021

Россия уверена в невозможности войны США с Китаем, заявил посол

Россия уверена, что, несмотря на существующие разногласия между Китаем и США, до военных столкновений между ними не дойдет, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:45

2021-07-14T14:45

2021-07-14T15:09

россия

андрей денисов

китай

сша

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Россия уверена, что, несмотря на существующие разногласия между Китаем и США, до военных столкновений между ними не дойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНР Андрей Денисов."…Я просто исхожу из невозможности войны между Китаем и США. До этого дело не дойдет, отношения двух ведущих экономик мира, одна из них традиционная, скажем так, сверхдержава, другая – бурно растущая международная сила в экономическом, финансовом, технологическом отношении, отношения между ними складываются непросто", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, на чьей стороне будет Россия в случае войны Китая и США.Он подчеркнул, что США и Китай в значительной мере зависят друг от друга, прежде всего в экономическом, финансовом отношении."И там, и там существуют разные школы политической мысли, но все-таки мы уверены, что в конечном счете разум победит, и до каких-то военных столкновений, как и в случае отношений нашей страны с Соединенными Штатами, дело не дойдет. Поэтому ставить вопрос о том, на чье стороне мы будем, бессмысленно", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Китае.Читайте полный текст интервью >>

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россия, андрей денисов, китай, сша, в мире