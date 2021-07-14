https://ria.ru/20210714/kitay-1741233879.html

В китайском магазине мясник с ножом напал на людей

В китайском магазине мясник с ножом напал на людей - РИА Новости, 14.07.2021

В китайском магазине мясник с ножом напал на людей

Сотрудник мясного отдела одного из супермаркетов города Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин в среду напал с ножом на покупателей, в результате... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:26

2021-07-14T14:26

2021-07-14T14:26

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китай

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник мясного отдела одного из супермаркетов города Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин в среду напал с ножом на покупателей, в результате погибли два человека, семь пострадали, говорится в заявлении местной полиции.Сообщается, что инцидент произошел в 09.50 по местному времени (04.50 мск) в супермаркете района Дадун, когда 61-летний сотрудник мясного отдела по фамилии Тянь вступил в спор с одним из покупателей по фамилии У из-за продажи свинины. Работник магазина в момент ссоры держал в руках нож, которым и нанес покупателю ранения, в результате чего последний скончался.Нападавший решил сбежать с места преступления и по пути ранил еще восемь человек, один из которых также скончался. Семеро пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Задержать преступника пока не удалось.

https://ria.ru/20210605/napadenie-1735795858.html

https://ria.ru/20210528/kitay-1734579083.html

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