https://ria.ru/20210714/kitay-1741233879.html
В китайском магазине мясник с ножом напал на людей
В китайском магазине мясник с ножом напал на людей - РИА Новости, 14.07.2021
В китайском магазине мясник с ножом напал на людей
Сотрудник мясного отдела одного из супермаркетов города Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин в среду напал с ножом на покупателей, в результате... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:26
2021-07-14T14:26
2021-07-14T14:26
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник мясного отдела одного из супермаркетов города Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин в среду напал с ножом на покупателей, в результате погибли два человека, семь пострадали, говорится в заявлении местной полиции.Сообщается, что инцидент произошел в 09.50 по местному времени (04.50 мск) в супермаркете района Дадун, когда 61-летний сотрудник мясного отдела по фамилии Тянь вступил в спор с одним из покупателей по фамилии У из-за продажи свинины. Работник магазина в момент ссоры держал в руках нож, которым и нанес покупателю ранения, в результате чего последний скончался.Нападавший решил сбежать с места преступления и по пути ранил еще восемь человек, один из которых также скончался. Семеро пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Задержать преступника пока не удалось.
https://ria.ru/20210605/napadenie-1735795858.html
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ляонин, китай, в мире
В китайском магазине мясник с ножом напал на людей
В Китае два человека погибли при нападении на людей мясника с ножом