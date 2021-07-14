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Культура
https://ria.ru/20210714/kino-1741139595.html
Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино
Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино - РИА Новости, 14.07.2021
Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино
На этой неделе на экранах — аферисты, баскетболисты и киллеры. Сергей Безруков ищет сокровища в "Бендер: Золото империи". Лена Хиди повторяет образ суровой... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:00
2021-07-14T10:33
культура
кино и сериалы
знаменитости
тайгер вудс
игра престолов (сериал)
сергей безруков
голливуд
австралия
мартин скорсезе
сша
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе на экранах — аферисты, баскетболисты и киллеры. Сергей Безруков ищет сокровища в "Бендер: Золото империи". Лена Хиди повторяет образ суровой Серсеи в "Пороховом коктейле". Эрик Бана ведет расследование в "Городе тайн", а Багз Банни снова играет в баскетбол в сиквеле "Космического джема". О том, что интересного в кино, — в материале РИА Новости.Аферист и его командаПриключения Безрукова в роли Ибрагима, отца знаменитого Остапа Бендера, продолжаются в картине "Бендер: Золото империи". Начало истории выпустили на экраны три недели назад, и оно все еще идет в кинотеатрах, так что подготовиться к просмотру просто.На этот раз Ибрагим будет охотиться за жезлом графа Румянцева, который заполучил Нестор Махно. Бесценное золото намерены искать красные, белые, бандиты и партизаны. Помогает Ибрагиму идеалист Ося (Арам Вардеванян), который хочет вернуть расположение любимой девушки.Честному (пока еще) Осе придется учиться лести, шантажу и обману, быть обворожительным в неловких ситуациях и стоять на своем в разных авантюрах. Фильм частично документальный: показанные в нем истории основаны на реальных событиях, но представлены в жанре "что было бы, если". С такой же игривой и забавной интонацией прописаны герои.Дополняют компанию нескучных героев злодей Мишка Япончик (Никита Кологривый) и колоритный Махно (Павел Деревянко). Также в фильме появятся Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Артем Ткаченко.Другими словами, картина — вариация на тему того, что могло происходить в жизни Остапа до сюжета "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка".Не шутите с женщинами "Очень плохие парни", только про девушек — так можно описать новый фильм с Карен Гиллан и Леной Хиди "Пороховой коктейль".Сэм (Гиллан) работает киллером, как и ее мать Скарлет (Хиди). Семейное предприятие она не воспринимает всерьез и просто веселится. Но однажды девушка задумывается о морали, не берет заказ, спорит с боссом и становится мишенью для коллег. Мама Скарлет зовет на помощь подруг и намеревается спасти дочь.Актриса знает, о чем говорит: ее Серсея Ланнистер в "Игре престолов" — отличный пример стального характера. Для нового фильма она прошла курс интенсивных тренировок и научилась обращаться с пистолетами, стрелять с двух рук. Впечатляющей получилась сцена, где Хиди перепрыгивает через стойку регистрации в библиотеке, чтобы спасти Сэм во время перестрелки.Создатели хотели выдержать баланс юмора и насилия. Из-за этого сценарий напоминает фильмы Квентина Тарантино: смешные сцены и драки следуют друг за другом, часто доходя до абсурда, но не отпуская внимания.Заметно, что авторы картины явно вдохновлялись лентами Серджио Леоне, Мартина Скорсезе, Акиры Куросавы и Альфреда Хичкока. Получился микс из спагетти-вестерна, хоррора и самурайской саги.Город тайн и загадокДля тех, кому понравилась "Большая маленькая ложь", — еще одна экранизация запутанного детектива "Город тайн" с Эриком Бана.В основе сценария — мировой бестселлер "Засуха" Джейн Харпер, а права на экранизацию книги достались знаменитому австралийскому продюсеру Бруне Папандреа. Которая, собственно, и адаптировала для маленьких экранов роман Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь".Оба проекта объединяет не только продюсер, но и атмосфера небольшого провинциального города, а также интригующие сюжетные линии и загадки, которые распутывает федеральный агент Аарон Фальк.Он приезжает домой в родной Кайверре из Мельбурна через 20 лет отсутствия на похороны друга детства Люка. Тот, по слухам, убил жену и сына, после чего покончил с собой. Агент понимает: здесь что-то не сходится, ведь его друг не мог так поступить. Герой решает самостоятельно расследовать дело и быстро находит связь между этой трагедией и давней драмой: смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.В "Засухе" действие частично происходит в прошлом. Главных персонажей показывают подростками, которые наслаждаются летом, пока не случается трагедия. Сопоставление прошлого и настоящего очень важно для драматической линии картины и составляет ее эмоциональный каркас.Еще одна важная тема — глобальное потепление. Серьезная для Австралии (и не только) проблема обыгрывается визуально. Детство главного героя проходит среди рек и зеленых берегов, а взрослый Фальк возвращается в Кайверру и видит, что реки — это страшные сухие русла. Это не только кинематографический прием, но и реальность.Космическое вареньеСиквел "Космического джема" ждали фактически четверть века — и наконец мультяшные герои снова выйдут на баскетбольное поле.Первая часть рассказывала, как команда мультгероев (Багз Банни, Даффи Дак, Таз и многие другие) под предводительством Майкла Джордана играла матч с пришельцами. Продолжение "Космический джем: Новое поколение" снято в таком же игривом тоне. Это следует даже из названия картины, ведь "jam" означает не только "варенье", но и "бросок сверху" в баскетболе. А еще словом "джем" в США называют короткометражные мультфильмы.Вторую часть разрабатывали долго: главным героем мог стать гольфист Тайгер Вудс, скейтер Тони Хоук. В итоге ведущая роль — у баскетболиста Джеймса Леброна, игрока "Лос-Анджелес Лейкерс".Он с сыном, который мечтает стать разработчиком видеоигр, попадают в своеобразную временную петлю. Чтобы вернуться домой, они должны обыграть цифровые версии величайших игроков в баскетбол. Помогать им будут Банни, Даффи и Порки Пиг.В ленте полно пасхалок и отсылок на популярные франшизы студии Warner Bros. Так что если вы фанатели от баскетбола или переживали за команду Багза Банни и Джордана, то выбор фильма для просмотра очевиден.
https://ria.ru/20210627/kino-1738489963.html
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кино и сериалы, знаменитости, тайгер вудс, игра престолов (сериал), сергей безруков, голливуд, австралия, мартин скорсезе, сша, майкл джордан, альфред хичкок
08:00 14.07.2021 (обновлено: 10:33 14.07.2021)
 

Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино

© Вольга Кадр из фильма "Пороховой коктейль"
 Кадр из фильма Пороховой коктейль
© Вольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе на экранах — аферисты, баскетболисты и киллеры. Сергей Безруков ищет сокровища в "Бендер: Золото империи". Лена Хиди повторяет образ суровой Серсеи в "Пороховом коктейле". Эрик Бана ведет расследование в "Городе тайн", а Багз Банни снова играет в баскетбол в сиквеле "Космического джема". О том, что интересного в кино, — в материале РИА Новости.

Аферист и его команда

Приключения Безрукова в роли Ибрагима, отца знаменитого Остапа Бендера, продолжаются в картине "Бендер: Золото империи". Начало истории выпустили на экраны три недели назад, и оно все еще идет в кинотеатрах, так что подготовиться к просмотру просто.
На этот раз Ибрагим будет охотиться за жезлом графа Румянцева, который заполучил Нестор Махно. Бесценное золото намерены искать красные, белые, бандиты и партизаны. Помогает Ибрагиму идеалист Ося (Арам Вардеванян), который хочет вернуть расположение любимой девушки.
Кадр из фильма Бендер: Начало
27 июня, 08:00Культура
"Бендер: Начало" — зрительское кино. То, что надо этим душным летом
Честному (пока еще) Осе придется учиться лести, шантажу и обману, быть обворожительным в неловких ситуациях и стоять на своем в разных авантюрах.
Фильм частично документальный: показанные в нем истории основаны на реальных событиях, но представлены в жанре "что было бы, если". С такой же игривой и забавной интонацией прописаны герои.

"Ибрагим-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей — авантюрист, мошенник, пройдоха, человек с колоссальнейшим опытом обмана. Отчаянный, безбашенный, яркий персонаж, и всем этим он в себя влюбляет", — так описывает своего героя Безруков.

Дополняют компанию нескучных героев злодей Мишка Япончик (Никита Кологривый) и колоритный Махно (Павел Деревянко). Также в фильме появятся Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Артем Ткаченко.
© Централ Партнершип

Кадр из фильма "Бендер: Золото империи"

Кадр из фильма Бендер: Золото Империи
1 из 3

Кадр из фильма "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Безруков в фильме "Бендер: Золото империи"

Кадр из фильма Бендер: Золото Империи
2 из 3

Безруков в фильме "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Эпизод фильма "Бендер: Золото империи"

Кадр из фильма Бендер: Золото Империи
3 из 3

Эпизод фильма "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
1 из 3

Кадр из фильма "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
2 из 3

Безруков в фильме "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
3 из 3

Эпизод фильма "Бендер: Золото империи"

© Централ Партнершип
Другими словами, картина — вариация на тему того, что могло происходить в жизни Остапа до сюжета "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка".

Не шутите с женщинами

© Вольга Кадр из фильма "Пороховой коктейль"
 Кадр из фильма Пороховой коктейль
© Вольга
Кадр из фильма "Пороховой коктейль"
"Очень плохие парни", только про девушек — так можно описать новый фильм с Карен Гиллан и Леной Хиди "Пороховой коктейль".
Сэм (Гиллан) работает киллером, как и ее мать Скарлет (Хиди). Семейное предприятие она не воспринимает всерьез и просто веселится. Но однажды девушка задумывается о морали, не берет заказ, спорит с боссом и становится мишенью для коллег. Мама Скарлет зовет на помощь подруг и намеревается спасти дочь.
© ВольгаКадр из фильма "Пороховой коктейль"
Кадр из фильма Пороховой коктейль
© Вольга
Кадр из фильма "Пороховой коктейль"
"Замечательно, когда женщины играют традиционно мужские роли, не боятся показаться жестокими, когда речь идет о выживании", — отмечает Хиди.
Актриса знает, о чем говорит: ее Серсея Ланнистер в "Игре престолов" — отличный пример стального характера. Для нового фильма она прошла курс интенсивных тренировок и научилась обращаться с пистолетами, стрелять с двух рук. Впечатляющей получилась сцена, где Хиди перепрыгивает через стойку регистрации в библиотеке, чтобы спасти Сэм во время перестрелки.
© ВольгаФото со съемок фильма "Пороховой коктейль"
Фото со съемок фильма Пороховой коктейль
© Вольга
Фото со съемок фильма "Пороховой коктейль"
Создатели хотели выдержать баланс юмора и насилия. Из-за этого сценарий напоминает фильмы Квентина Тарантино: смешные сцены и драки следуют друг за другом, часто доходя до абсурда, но не отпуская внимания.
Заметно, что авторы картины явно вдохновлялись лентами Серджио Леоне, Мартина Скорсезе, Акиры Куросавы и Альфреда Хичкока. Получился микс из спагетти-вестерна, хоррора и самурайской саги.
© Вольга Кадр из фильма "Пороховой коктейль"
 Кадр из фильма Пороховой коктейль
© Вольга
Кадр из фильма "Пороховой коктейль"

Город тайн и загадок

Для тех, кому понравилась "Большая маленькая ложь", — еще одна экранизация запутанного детектива "Город тайн" с Эриком Бана.
В основе сценария — мировой бестселлер "Засуха" Джейн Харпер, а права на экранизацию книги достались знаменитому австралийскому продюсеру Бруне Папандреа. Которая, собственно, и адаптировала для маленьких экранов роман Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь".
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Город тайн"
 Кадр из фильма Город тайн
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Город тайн"
Оба проекта объединяет не только продюсер, но и атмосфера небольшого провинциального города, а также интригующие сюжетные линии и загадки, которые распутывает федеральный агент Аарон Фальк.
Он приезжает домой в родной Кайверре из Мельбурна через 20 лет отсутствия на похороны друга детства Люка. Тот, по слухам, убил жену и сына, после чего покончил с собой. Агент понимает: здесь что-то не сходится, ведь его друг не мог так поступить.
Герой решает самостоятельно расследовать дело и быстро находит связь между этой трагедией и давней драмой: смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Город тайн"
 Кадр из фильма Город тайн
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Город тайн"

"Этот триллер невероятно выразительный, — отмечает Бана. — В "Засухе" необыкновенно реалистичное описание климата, а у Фалька как у персонажа большие перспективы. В книге он мне очень понравился, и я посчитал, что эмоциональность кинематографа поможет углубить его и развить".

В "Засухе" действие частично происходит в прошлом. Главных персонажей показывают подростками, которые наслаждаются летом, пока не случается трагедия. Сопоставление прошлого и настоящего очень важно для драматической линии картины и составляет ее эмоциональный каркас.
© Экспонента Фильм Кадр из фильма "Город тайн"
 Кадр из фильма Город тайн
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Город тайн"
Еще одна важная тема — глобальное потепление. Серьезная для Австралии (и не только) проблема обыгрывается визуально. Детство главного героя проходит среди рек и зеленых берегов, а взрослый Фальк возвращается в Кайверру и видит, что реки — это страшные сухие русла. Это не только кинематографический прием, но и реальность.

Космическое варенье

Сиквел "Космического джема" ждали фактически четверть века — и наконец мультяшные герои снова выйдут на баскетбольное поле.
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)Кадр из фильма "Космический джем: Новое поколение"
Кадр из фильма Космический джем: новое поколение
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
Кадр из фильма "Космический джем: Новое поколение"
Первая часть рассказывала, как команда мультгероев (Багз Банни, Даффи Дак, Таз и многие другие) под предводительством Майкла Джордана играла матч с пришельцами.
Продолжение "Космический джем: Новое поколение" снято в таком же игривом тоне. Это следует даже из названия картины, ведь "jam" означает не только "варенье", но и "бросок сверху" в баскетболе. А еще словом "джем" в США называют короткометражные мультфильмы.
Вторую часть разрабатывали долго: главным героем мог стать гольфист Тайгер Вудс, скейтер Тони Хоук. В итоге ведущая роль — у баскетболиста Джеймса Леброна, игрока "Лос-Анджелес Лейкерс".
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)

Леброн в фильме "Космический джем: Новое поколение"

Кадр из фильма Космический джем: новое поколение
1 из 3

Леброн в фильме "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)

Кадр из фильма "Космический джем: Новое поколение"

Кадр из фильма Космический джем: новое поколение
2 из 3

Кадр из фильма "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)

Сцена из фильма "Космический джем: Новое поколение"

Кадр из фильма Космический джем: новое поколение
3 из 3

Сцена из фильма "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
1 из 3

Леброн в фильме "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
2 из 3

Кадр из фильма "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
3 из 3

Сцена из фильма "Космический джем: Новое поколение"

© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
Он с сыном, который мечтает стать разработчиком видеоигр, попадают в своеобразную временную петлю. Чтобы вернуться домой, они должны обыграть цифровые версии величайших игроков в баскетбол. Помогать им будут Банни, Даффи и Порки Пиг.
В ленте полно пасхалок и отсылок на популярные франшизы студии Warner Bros. Так что если вы фанатели от баскетбола или переживали за команду Багза Банни и Джордана, то выбор фильма для просмотра очевиден.
Актер Юрий Борисов, победивший в номинации Лучшая мужская роль в кино за фильм Калашников - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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КультураКино и сериалыЗнаменитостиТайгер ВудсИгра престолов (сериал)Сергей БезруковГолливудАвстралияМартин СкорсезеСШАМайкл ДжорданАльфред Хичкок
 
 
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