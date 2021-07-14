https://ria.ru/20210714/kino-1741139595.html

Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино

Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино - РИА Новости, 14.07.2021

Безруков ищет золото, Серсея спасает дочь. Что идет в кино

На этой неделе на экранах — аферисты, баскетболисты и киллеры. Сергей Безруков ищет сокровища в "Бендер: Золото империи". Лена Хиди повторяет образ суровой... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T10:33

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе на экранах — аферисты, баскетболисты и киллеры. Сергей Безруков ищет сокровища в "Бендер: Золото империи". Лена Хиди повторяет образ суровой Серсеи в "Пороховом коктейле". Эрик Бана ведет расследование в "Городе тайн", а Багз Банни снова играет в баскетбол в сиквеле "Космического джема". О том, что интересного в кино, — в материале РИА Новости.Аферист и его командаПриключения Безрукова в роли Ибрагима, отца знаменитого Остапа Бендера, продолжаются в картине "Бендер: Золото империи". Начало истории выпустили на экраны три недели назад, и оно все еще идет в кинотеатрах, так что подготовиться к просмотру просто.На этот раз Ибрагим будет охотиться за жезлом графа Румянцева, который заполучил Нестор Махно. Бесценное золото намерены искать красные, белые, бандиты и партизаны. Помогает Ибрагиму идеалист Ося (Арам Вардеванян), который хочет вернуть расположение любимой девушки.Честному (пока еще) Осе придется учиться лести, шантажу и обману, быть обворожительным в неловких ситуациях и стоять на своем в разных авантюрах. Фильм частично документальный: показанные в нем истории основаны на реальных событиях, но представлены в жанре "что было бы, если". С такой же игривой и забавной интонацией прописаны герои.Дополняют компанию нескучных героев злодей Мишка Япончик (Никита Кологривый) и колоритный Махно (Павел Деревянко). Также в фильме появятся Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Артем Ткаченко.Другими словами, картина — вариация на тему того, что могло происходить в жизни Остапа до сюжета "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка".Не шутите с женщинами "Очень плохие парни", только про девушек — так можно описать новый фильм с Карен Гиллан и Леной Хиди "Пороховой коктейль".Сэм (Гиллан) работает киллером, как и ее мать Скарлет (Хиди). Семейное предприятие она не воспринимает всерьез и просто веселится. Но однажды девушка задумывается о морали, не берет заказ, спорит с боссом и становится мишенью для коллег. Мама Скарлет зовет на помощь подруг и намеревается спасти дочь.Актриса знает, о чем говорит: ее Серсея Ланнистер в "Игре престолов" — отличный пример стального характера. Для нового фильма она прошла курс интенсивных тренировок и научилась обращаться с пистолетами, стрелять с двух рук. Впечатляющей получилась сцена, где Хиди перепрыгивает через стойку регистрации в библиотеке, чтобы спасти Сэм во время перестрелки.Создатели хотели выдержать баланс юмора и насилия. Из-за этого сценарий напоминает фильмы Квентина Тарантино: смешные сцены и драки следуют друг за другом, часто доходя до абсурда, но не отпуская внимания.Заметно, что авторы картины явно вдохновлялись лентами Серджио Леоне, Мартина Скорсезе, Акиры Куросавы и Альфреда Хичкока. Получился микс из спагетти-вестерна, хоррора и самурайской саги.Город тайн и загадокДля тех, кому понравилась "Большая маленькая ложь", — еще одна экранизация запутанного детектива "Город тайн" с Эриком Бана.В основе сценария — мировой бестселлер "Засуха" Джейн Харпер, а права на экранизацию книги достались знаменитому австралийскому продюсеру Бруне Папандреа. Которая, собственно, и адаптировала для маленьких экранов роман Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь".Оба проекта объединяет не только продюсер, но и атмосфера небольшого провинциального города, а также интригующие сюжетные линии и загадки, которые распутывает федеральный агент Аарон Фальк.Он приезжает домой в родной Кайверре из Мельбурна через 20 лет отсутствия на похороны друга детства Люка. Тот, по слухам, убил жену и сына, после чего покончил с собой. Агент понимает: здесь что-то не сходится, ведь его друг не мог так поступить. Герой решает самостоятельно расследовать дело и быстро находит связь между этой трагедией и давней драмой: смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.В "Засухе" действие частично происходит в прошлом. Главных персонажей показывают подростками, которые наслаждаются летом, пока не случается трагедия. Сопоставление прошлого и настоящего очень важно для драматической линии картины и составляет ее эмоциональный каркас.Еще одна важная тема — глобальное потепление. Серьезная для Австралии (и не только) проблема обыгрывается визуально. Детство главного героя проходит среди рек и зеленых берегов, а взрослый Фальк возвращается в Кайверру и видит, что реки — это страшные сухие русла. Это не только кинематографический прием, но и реальность.Космическое вареньеСиквел "Космического джема" ждали фактически четверть века — и наконец мультяшные герои снова выйдут на баскетбольное поле.Первая часть рассказывала, как команда мультгероев (Багз Банни, Даффи Дак, Таз и многие другие) под предводительством Майкла Джордана играла матч с пришельцами. Продолжение "Космический джем: Новое поколение" снято в таком же игривом тоне. Это следует даже из названия картины, ведь "jam" означает не только "варенье", но и "бросок сверху" в баскетболе. А еще словом "джем" в США называют короткометражные мультфильмы.Вторую часть разрабатывали долго: главным героем мог стать гольфист Тайгер Вудс, скейтер Тони Хоук. В итоге ведущая роль — у баскетболиста Джеймса Леброна, игрока "Лос-Анджелес Лейкерс".Он с сыном, который мечтает стать разработчиком видеоигр, попадают в своеобразную временную петлю. Чтобы вернуться домой, они должны обыграть цифровые версии величайших игроков в баскетбол. Помогать им будут Банни, Даффи и Порки Пиг.В ленте полно пасхалок и отсылок на популярные франшизы студии Warner Bros. Так что если вы фанатели от баскетбола или переживали за команду Багза Банни и Джордана, то выбор фильма для просмотра очевиден.

https://ria.ru/20210627/kino-1738489963.html

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

голливуд

австралия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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