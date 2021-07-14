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Суд в Киеве отпустил Семенченко под домашний арест
Суд в Киеве отпустил Семенченко под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2021
Суд в Киеве отпустил Семенченко под домашний арест
Соломенский районный суд Киева отпустил под домашний арест бывшего депутата Верховной рады Украины Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:25
2021-07-14T11:25
семен семенченко
служба безопасности украины
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отпустил под домашний арест бывшего депутата Верховной рады Украины Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК).Двадцать шестого марта Печерский районный суд арестовал Семенченко без права внесения залога."Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается", - говорится на странице Семенченко в Facebook. Также опубликована фотография решения суда.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
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семен семенченко, служба безопасности украины, киев, украина, в мире
11:25 14.07.2021
 
Суд в Киеве отпустил Семенченко под домашний арест

Суд в Киеве отпустил под домашний арест экс-депутата Семенченко, подозреваемого в создании ЧВК

© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСемен Семенченко на митинге в Киеве
Семен Семенченко на митинге в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отпустил под домашний арест бывшего депутата Верховной рады Украины Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК).
Двадцать шестого марта Печерский районный суд арестовал Семенченко без права внесения залога.
Депутат Верховной рады Семен Семенченко - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 23:38
Арестованный за создание ЧВК экс-депутат Рады Семенченко отрицает вину
"Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается", - говорится на странице Семенченко в Facebook. Также опубликована фотография решения суда.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
 
Семен СеменченкоСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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