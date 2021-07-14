Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/kerri-1741223186.html
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2021
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри проинформировал президента РФ Владимира Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:20
россия
джон керри
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_0:56:3177:1843_1920x0_80_0_0_a7d9061fbb35a54463f3eb20be52a7bd.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри проинформировал президента РФ Владимира Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее состоялся телефонный разговор Путина с Керри. Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки."Я не могу сказать подробнее, чем я сказал, основные темы. Керри информировал президента о том, что было на повестке дня его контактов в Москве. Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, будут ли новые договоренности по сокращениям вредных выбросов, Песков сообщил, что :"Климатическая тематика, в целом, это область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой ".
https://ria.ru/20210712/kerri-1740975477.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/kerri-1740985745.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_90d2a96f6cbed76d5f5f7b2f00a35f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон керри, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, политика
13:20 14.07.2021
 
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков

песков заявил, что спецпредставитель президента США Керри рассказал Путину о контактах в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри проинформировал президента РФ Владимира Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее состоялся телефонный разговор Путина с Керри. Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки.
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:10
Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату
"Я не могу сказать подробнее, чем я сказал, основные темы. Керри информировал президента о том, что было на повестке дня его контактов в Москве. Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, будут ли новые договоренности по сокращениям вредных выбросов, Песков сообщил, что :"Климатическая тематика, в целом, это область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:57В мире
В Сети показали, как Керри измерили температуру в Москве
 
РоссияДжон КерриДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния