https://ria.ru/20210714/kerri-1741223186.html
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2021
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри проинформировал президента РФ Владимира Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:20
россия
джон керри
дмитрий песков
владимир путин
москва
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политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри проинформировал президента РФ Владимира Путина о своих контактах, состоявшихся в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее состоялся телефонный разговор Путина с Керри. Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки."Я не могу сказать подробнее, чем я сказал, основные темы. Керри информировал президента о том, что было на повестке дня его контактов в Москве. Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, будут ли новые договоренности по сокращениям вредных выбросов, Песков сообщил, что :"Климатическая тематика, в целом, это область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой ".
https://ria.ru/20210712/kerri-1740975477.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/kerri-1740985745.html
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россия, джон керри, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, политика
Керри проинформировал Путина о своих контактах в Москве, заявил Песков
песков заявил, что спецпредставитель президента США Керри рассказал Путину о контактах в Москве