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Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара
Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара - РИА Новости, 14.07.2021
Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара
Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:20
2021-07-14T14:20
доха
талибан
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сша
в мире
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КАБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской границе и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар."Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада", - говорится в заявлении талибов.Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/pakistan-1741198115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/taliby-1740731037.html
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доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире
14:20 14.07.2021
 
Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара

Талибы заявили, что центр Спин-Болдака и штаб-квартира полиции Кандагара под их контролем

© REUTERS / ParwizВоеннослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Parwiz
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской границе и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар.
"Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада", - говорится в заявлении талибов.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:57В мире
СМИ: талибы заняли стратегический пункт на границе с Пакистаном
Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.
Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 14:51В мире
"Талибан"* заявил о продвижении сразу в трех афганских провинциях
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ДохаТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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