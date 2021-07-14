https://ria.ru/20210714/kandagar-1741232413.html

Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара

Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара - РИА Новости, 14.07.2021

Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:20

2021-07-14T14:20

2021-07-14T14:20

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КАБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим в РФ и запрещено) заявляет, что взяло под контроль центр округа Спин-Болдак на пакистано-афганской границе и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар."Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада", - говорится в заявлении талибов.Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли, и теперь он находится под контролем талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/pakistan-1741198115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/taliby-1740731037.html

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доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире