https://ria.ru/20210714/kamchatka-1741179640.html

На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка

На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка - РИА Новости, 14.07.2021

На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка

Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ан-26 на Камчатке, в среду будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:16

2021-07-14T08:16

2021-07-14T08:16

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ан-26 на Камчатке, в среду будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе, сообщили журналистам в МЧС региона."В 15.50 по местному времени продолжились поисковые работы в районе крушения самолёта. Приступили к поисковым мероприятиям три группы спасателей, среди них - водолазы. Планируется проведение водолазных спусков и обследование прибрежной полосы в районе реки Анадырка", - сказали в МЧС.В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки было обследовано 14 километров прибрежной полосы, с помощью беспилотника - 1,4 квадратного километра, водолазы обследовали 0,7 километра морского дна."На завтра также спланировано продолжение поисковых работ с привлечением наземной группировки и водолазов МЧС России", - добавили в МЧС.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.

https://ria.ru/20210713/ekspertiza-1741040664.html

https://ria.ru/20210712/krushenie-1740881837.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия