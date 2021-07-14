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На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка
На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка - РИА Новости, 14.07.2021
На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка
Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ан-26 на Камчатке, в среду будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:16
2021-07-14T08:16
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ан-26 на Камчатке, в среду будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе, сообщили журналистам в МЧС региона."В 15.50 по местному времени продолжились поисковые работы в районе крушения самолёта. Приступили к поисковым мероприятиям три группы спасателей, среди них - водолазы. Планируется проведение водолазных спусков и обследование прибрежной полосы в районе реки Анадырка", - сказали в МЧС.В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки было обследовано 14 километров прибрежной полосы, с помощью беспилотника - 1,4 квадратного километра, водолазы обследовали 0,7 километра морского дна."На завтра также спланировано продолжение поисковых работ с привлечением наземной группировки и водолазов МЧС России", - добавили в МЧС.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
https://ria.ru/20210713/ekspertiza-1741040664.html
https://ria.ru/20210712/krushenie-1740881837.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
08:16 14.07.2021
 
На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка

На Камчатке на месте крушения Ан-26 будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время поисковых работ на месте крушения пассажирского самолёта АН-26 на Камчатке
Сотрудники МЧС РФ во время поисковых работ на месте крушения пассажирского самолёта АН-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели, участвующие в поисковой операции на месте крушения Ан-26 на Камчатке, в среду будут обследовать прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе, сообщили журналистам в МЧС региона.
"В 15.50 по местному времени продолжились поисковые работы в районе крушения самолёта. Приступили к поисковым мероприятиям три группы спасателей, среди них - водолазы. Планируется проведение водолазных спусков и обследование прибрежной полосы в районе реки Анадырка", - сказали в МЧС.
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 10:46
Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки было обследовано 14 километров прибрежной полосы, с помощью беспилотника - 1,4 квадратного километра, водолазы обследовали 0,7 километра морского дна.
"На завтра также спланировано продолжение поисковых работ с привлечением наземной группировки и водолазов МЧС России", - добавили в МЧС.
Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
Место крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:48
На Камчатке за сутки нашли 85 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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