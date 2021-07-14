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Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной
Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной - РИА Новости, 14.07.2021
Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной
Прокурор считает полностью доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиардов рублей, передает... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:52
2021-07-14T18:52
россия
майкл калви
дело bаring vostok
ольга михайлова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор считает полностью доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Из исследованных в суде доказательств следует, что вина подсудимых полностью нашла подтверждение", - сказала прокурор Ольга Михайлова.Суд в среду завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон. В ходе выступления прокурор высказала свое мнение о доказанности вины Калви и других подсудимых. Наказание, которое она просит для них, гособвинитель назовет позднее.Прокурор считает, что Калви распределил роли между соучастниками, а на себя возложил руководящую роль. Отрицание вины она расценивает как попытку уйти от ответственности.Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей. Суд рассматривает его дело с декабря прошлого года.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20210616/kalvi-1737309994.html
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, ольга михайлова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
18:52 14.07.2021
 
Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной

Прокурор Михайлова считает вину американского инвестора Калви в растрате полностью доказанной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор считает полностью доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Из исследованных в суде доказательств следует, что вина подсудимых полностью нашла подтверждение", - сказала прокурор Ольга Михайлова.
Суд в среду завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон. В ходе выступления прокурор высказала свое мнение о доказанности вины Калви и других подсудимых. Наказание, которое она просит для них, гособвинитель назовет позднее.
Прокурор считает, что Калви распределил роли между соучастниками, а на себя возложил руководящую роль. Отрицание вины она расценивает как попытку уйти от ответственности.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей. Суд рассматривает его дело с декабря прошлого года.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
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РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokОльга МихайловаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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