https://ria.ru/20210714/kalvi-1741285591.html

Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной

Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной - РИА Новости, 14.07.2021

Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной

Прокурор считает полностью доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиардов рублей, передает... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:52

2021-07-14T18:52

2021-07-14T18:52

россия

майкл калви

дело bаring vostok

ольга михайлова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор считает полностью доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Из исследованных в суде доказательств следует, что вина подсудимых полностью нашла подтверждение", - сказала прокурор Ольга Михайлова.Суд в среду завершил судебное следствие и перешел к прениям сторон. В ходе выступления прокурор высказала свое мнение о доказанности вины Калви и других подсудимых. Наказание, которое она просит для них, гособвинитель назовет позднее.Прокурор считает, что Калви распределил роли между соучастниками, а на себя возложил руководящую роль. Отрицание вины она расценивает как попытку уйти от ответственности.Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей. Суд рассматривает его дело с декабря прошлого года.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20210616/kalvi-1737309994.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл калви, дело bаring vostok, ольга михайлова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия