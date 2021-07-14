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В Израиле открылось посольство ОАЭ
В Израиле открылось посольство ОАЭ - РИА Новости, 14.07.2021
В Израиле открылось посольство ОАЭ
Посольство ОАЭ открылось в среду в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог, свидетельствуют кадры трансляции, которую вели... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:12
2021-07-14T10:12
персидский залив
ицхак герцог
тель-авив
хамас
сша
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Посольство ОАЭ открылось в среду в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог, свидетельствуют кадры трансляции, которую вели израильские телеканалы."Я так счастлив иметь возможность в начале своего срока на посту президента Израиля принимать участие в этом историческом открытии посольства ОАЭ в Израиле. Мы сделали невозможное возможным", - сказал Герцог в ходе церемонии.Затем была торжественно разрезана лента, президент Израиля и посол ОАЭ в стране обменялись рукопожатиями.В конце июня прошла церемония открытия израильского посольства в Абу-Даби, также было открыто генеральное консульство Израиля в Дубае.Отношения между ОАЭ и Израилем развивались стремительно в последние десять лет. Еще в 2010 году власти ОАЭ после убийства в Дубае одного из руководителей палестинского движения ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха запрещали въезд в страну граждан любых стран, подозреваемых в обладании гражданством Израиля. Однако в сентябре 2020 года после серии контактов с Израилем на разных уровнях две страны Персидского залива - ОАЭ и Бахрейн - при посредничестве США подписали договор с еврейским государством о полной нормализации отношений, в связи с чем ими было принято решение об открытии посольств, между двумя странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства и турпоездки.
https://ria.ru/20200924/iran-1577712339.html
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персидский залив, ицхак герцог, тель-авив, хамас, сша, в мире
10:12 14.07.2021
 
В Израиле открылось посольство ОАЭ

В Тель-Авиве открылось посольство ОАЭ, на церемонии присутствовал новый президент Израиля

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Fotolia / AZN99
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Посольство ОАЭ открылось в среду в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог, свидетельствуют кадры трансляции, которую вели израильские телеканалы.
"Я так счастлив иметь возможность в начале своего срока на посту президента Израиля принимать участие в этом историческом открытии посольства ОАЭ в Израиле. Мы сделали невозможное возможным", - сказал Герцог в ходе церемонии.
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Затем была торжественно разрезана лента, президент Израиля и посол ОАЭ в стране обменялись рукопожатиями.
В конце июня прошла церемония открытия израильского посольства в Абу-Даби, также было открыто генеральное консульство Израиля в Дубае.
Отношения между ОАЭ и Израилем развивались стремительно в последние десять лет. Еще в 2010 году власти ОАЭ после убийства в Дубае одного из руководителей палестинского движения ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха запрещали въезд в страну граждан любых стран, подозреваемых в обладании гражданством Израиля. Однако в сентябре 2020 года после серии контактов с Израилем на разных уровнях две страны Персидского залива - ОАЭ и Бахрейн - при посредничестве США подписали договор с еврейским государством о полной нормализации отношений, в связи с чем ими было принято решение об открытии посольств, между двумя странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства и турпоездки.
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Персидский заливИцхак ГерцогТель-АвивХамасСШАВ мире
 
 
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