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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/ispaniya-1741252309.html
В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии
В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии - РИА Новости, 14.07.2021
В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии
Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, это означает, что штрафы, которые... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:14
2021-07-14T16:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МАДРИД, 14 июл - РИА Новости. Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, это означает, что штрафы, которые были выписаны нарушителям, также незаконны, сообщает газета ABC.По мнению судей, приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью.Теперь штрафы, выписанные нарушителям, могут быть оспорены.Против этого решения проголосовали пять из 11 судей.Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года, меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, чтобы добраться до аптеки, больницы или работы. Он действовал во время первой волны до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.
https://ria.ru/20210702/ispaniya-1739590003.html
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коронавирус covid-19, испания, в мире
16:14 14.07.2021
 
В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии

Конституционный суд Испании признал незаконным домашний карантин в первую волну пандемии

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске идет по пустой пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны
Мужчина в защитной маске идет по пустой пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 14 июл - РИА Новости. Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, это означает, что штрафы, которые были выписаны нарушителям, также незаконны, сообщает газета ABC.
По мнению судей, приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью.
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 15:01Туризм
Турпоток в Испанию вырос из-за смягчения ограничений
Теперь штрафы, выписанные нарушителям, могут быть оспорены.
Против этого решения проголосовали пять из 11 судей.
Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года, меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, чтобы добраться до аптеки, больницы или работы. Он действовал во время первой волны до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.
Мадрид после отмены масочного режима на улицах - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 13:58Распространение коронавируса
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