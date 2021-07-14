https://ria.ru/20210714/ispaniya-1741252309.html

В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии

В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии - РИА Новости, 14.07.2021

В Испании признали незаконным домашний карантин в первую волну пандемии

Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, это означает, что штрафы, которые... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:14

2021-07-14T16:14

2021-07-14T16:14

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МАДРИД, 14 июл - РИА Новости. Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года, это означает, что штрафы, которые были выписаны нарушителям, также незаконны, сообщает газета ABC.По мнению судей, приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью.Теперь штрафы, выписанные нарушителям, могут быть оспорены.Против этого решения проголосовали пять из 11 судей.Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года, меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, чтобы добраться до аптеки, больницы или работы. Он действовал во время первой волны до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.

https://ria.ru/20210702/ispaniya-1739590003.html

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