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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210714/iphone-1741270768.html
Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15
Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15 - РИА Новости, 14.07.2021
Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15
Полноценный функционал iOS 15 получат лишь свежие модели смартфонов Apple, сообщает Phonearena. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:37
2021-07-14T17:37
наука
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ipod
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Полноценный функционал iOS 15 получат лишь свежие модели смартфонов Apple, сообщает Phonearena.Смартфоны iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X из-за процессора ниже A12 Bionic будут лишены портретного режима в FaceTime, функции Live Text, быстрой обработки речи на устройстве и еще нескольких важных нововведений. Наиболее старые трубки не смогут обеспечить работу отслеживания устойчивости пользователя при ходьбе.Только моделям серии iPhone 12 достанется улучшенная панорамная съемка и расширенные возможности 5G, среди которых приоритет мобильной сети над Wi-Fi и мобильное резервная копия.Новую iOS получат все смартфоны Apple младше iPhone 6S и 6S Plus, включая плеер iPod touch 7-го поколения. Релиз операционной системы состоится уже в начале осени.
https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html
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apple iphone, ipod, apple ios, apple, технологии
17:37 14.07.2021
 

Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Полноценный функционал iOS 15 получат лишь свежие модели смартфонов Apple, сообщает Phonearena.
Смартфоны iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X из-за процессора ниже A12 Bionic будут лишены портретного режима в FaceTime, функции Live Text, быстрой обработки речи на устройстве и еще нескольких важных нововведений. Наиболее старые трубки не смогут обеспечить работу отслеживания устойчивости пользователя при ходьбе.
Только моделям серии iPhone 12 достанется улучшенная панорамная съемка и расширенные возможности 5G, среди которых приоритет мобильной сети над Wi-Fi и мобильное резервная копия.
Новую iOS получат все смартфоны Apple младше iPhone 6S и 6S Plus, включая плеер iPod touch 7-го поколения. Релиз операционной системы состоится уже в начале осени.
Apple iOS 15
7 июня, 20:49Наука
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15
 
НаукаApple iPhoneiPodApple iOSAppleТехнологии
 
 
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