https://ria.ru/20210714/iphone-1741270768.html

Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15

Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15 - РИА Новости, 14.07.2021

Названы модели iPhone, которые получат урезанную версию iOS 15

Полноценный функционал iOS 15 получат лишь свежие модели смартфонов Apple, сообщает Phonearena. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:37

2021-07-14T17:37

2021-07-14T17:37

наука

apple iphone

ipod

apple ios

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb2f142952bb4fe2195c035ff7f2640.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Полноценный функционал iOS 15 получат лишь свежие модели смартфонов Apple, сообщает Phonearena.Смартфоны iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X из-за процессора ниже A12 Bionic будут лишены портретного режима в FaceTime, функции Live Text, быстрой обработки речи на устройстве и еще нескольких важных нововведений. Наиболее старые трубки не смогут обеспечить работу отслеживания устойчивости пользователя при ходьбе.Только моделям серии iPhone 12 достанется улучшенная панорамная съемка и расширенные возможности 5G, среди которых приоритет мобильной сети над Wi-Fi и мобильное резервная копия.Новую iOS получат все смартфоны Apple младше iPhone 6S и 6S Plus, включая плеер iPod touch 7-го поколения. Релиз операционной системы состоится уже в начале осени.

https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, ipod, apple ios, apple, технологии