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На Кубе объяснили риск военной интервенции США
На Кубе объяснили риск военной интервенции США - РИА Новости, 14.07.2021
На Кубе объяснили риск военной интервенции США
Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:39
2021-07-14T01:39
бруно родригес
куба
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ГАВАНА, 14 июл - РИА Новости. Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес.Министр подчеркнул, что правительство США виновно в событиях, произошедших 11 июля."Я обвиняю правительство Соединенных Штатов в прямой причастности и его серьезной ответственности за инциденты, произошедшие 11 июля, и оно будет ответственно за их последствия", - сказал он.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье, 11 июля, в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
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бруно родригес, куба, сша, в мире
На Кубе объяснили риск военной интервенции США
01:39 14.07.2021
 
© REUTERS / StringerУчастники акции в поддержку правительства и президента в Гаване, Куба
Участники акции в поддержку правительства и президента в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Stringer

Глава МИД Кубы Родригес заявил, что гуманитарное вмешательство США грозит военной интервенцией

Читать ria.ru в
ГАВАНА, 14 июл - РИА Новости. Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес.
"Просить о гуманитарном вмешательстве на Кубе - это значит, просить о военной интервенции США", - сказал он журналистам.
Министр подчеркнул, что правительство США виновно в событиях, произошедших 11 июля.
"Я обвиняю правительство Соединенных Штатов в прямой причастности и его серьезной ответственности за инциденты, произошедшие 11 июля, и оно будет ответственно за их последствия", - сказал он.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье, 11 июля, в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
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