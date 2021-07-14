https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html

На Кубе объяснили риск военной интервенции США

На Кубе объяснили риск военной интервенции США - РИА Новости, 14.07.2021

На Кубе объяснили риск военной интервенции США

Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:39

2021-07-14T01:39

2021-07-14T01:39

бруно родригес

куба

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в мире

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ГАВАНА, 14 июл - РИА Новости. Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе в социальных сетях может открыть двери для военной интервенции США, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес.Министр подчеркнул, что правительство США виновно в событиях, произошедших 11 июля."Я обвиняю правительство Соединенных Штатов в прямой причастности и его серьезной ответственности за инциденты, произошедшие 11 июля, и оно будет ответственно за их последствия", - сказал он.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье, 11 июля, в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/kuba-1741109687.html

куба

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бруно родригес, куба, сша, в мире