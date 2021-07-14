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Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70%
Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70% - РИА Новости, 14.07.2021
Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70%
В Пекине во вторник открылся Китайский Интернет-конгресс 2021 года, организованный интернет-ассоциацией Китая. На мероприятии был опубликован "Отчёт о развитии... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:19
2021-07-14T17:19
россия-китай: главное
пекин
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине во вторник открылся Китайский Интернет-конгресс 2021 года, организованный интернет-ассоциацией Китая. На мероприятии был опубликован "Отчёт о развитии интернета в Китае - 2021", в котором говорится, что уровень проникновения интернета в Китае превысил 70%.Представитель министерства промышленности и информатизации КНР в ходе мероприятия сообщил, что к сети 5G подключено 365 милионов пользователей, что составляет 80 процентов от общемирового показателя. В промышленности, на транспорте, в медицине и других сферах реализовано более 10 тысяч образцовых моделей использования связи нового пятого поколения. В стране действует 11 интернет-компаний, входящих в TOP-30 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.Замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун отметил, что общий объём поставок мобильных телефонов в Китае в первом полугодии текущего года вырос на 13,7% в годовом выражении и составил 174 миллиона единиц. В частности, объём поставок 5G-смартфонов вырос на 100,9% до 128 миллионов. Доля смартфонов с поддержкой стандарта 5G в общей структуре поставок за указанный период составила 73,4%.Согласно статистике "Отчёта о развитии интернета в Китае", в 2020 году общий объём китайского рынка облачных вычислений составил 178,18 миллиарда юаней с приростом на 33,6%, объём сегмента больших данных в Китае - 71,87 миллиарда юаней, при этом рост составил 16% в годовом исчислении. Сегмент Искусственного интеллекта в стране достиг 303,1 миллиарда юаней, увеличившись на 15% в годовом исчислении, что выше уровня средних общемировых показателей.Замглавы Интернет-ассоциации Китая Хэ Гуйли указал, что в Китае насчитывается 989 миллионов пользователей интернета, а уровень проникновения интернета превысил 70,4%. Также отмечается стремительное развитие сегмента промышленного интернета, объём которого приблизился к 1 триллиону юаней.
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пекин, китай, технологии, экономика
17:19 14.07.2021
 

Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70%

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине во вторник открылся Китайский Интернет-конгресс 2021 года, организованный интернет-ассоциацией Китая. На мероприятии был опубликован "Отчёт о развитии интернета в Китае - 2021", в котором говорится, что уровень проникновения интернета в Китае превысил 70%.
Представитель министерства промышленности и информатизации КНР в ходе мероприятия сообщил, что к сети 5G подключено 365 милионов пользователей, что составляет 80 процентов от общемирового показателя. В промышленности, на транспорте, в медицине и других сферах реализовано более 10 тысяч образцовых моделей использования связи нового пятого поколения. В стране действует 11 интернет-компаний, входящих в TOP-30 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.
Замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун отметил, что общий объём поставок мобильных телефонов в Китае в первом полугодии текущего года вырос на 13,7% в годовом выражении и составил 174 миллиона единиц. В частности, объём поставок 5G-смартфонов вырос на 100,9% до 128 миллионов. Доля смартфонов с поддержкой стандарта 5G в общей структуре поставок за указанный период составила 73,4%.
Согласно статистике "Отчёта о развитии интернета в Китае", в 2020 году общий объём китайского рынка облачных вычислений составил 178,18 миллиарда юаней с приростом на 33,6%, объём сегмента больших данных в Китае - 71,87 миллиарда юаней, при этом рост составил 16% в годовом исчислении. Сегмент Искусственного интеллекта в стране достиг 303,1 миллиарда юаней, увеличившись на 15% в годовом исчислении, что выше уровня средних общемировых показателей.
Замглавы Интернет-ассоциации Китая Хэ Гуйли указал, что в Китае насчитывается 989 миллионов пользователей интернета, а уровень проникновения интернета превысил 70,4%. Также отмечается стремительное развитие сегмента промышленного интернета, объём которого приблизился к 1 триллиону юаней.
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