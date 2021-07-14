https://ria.ru/20210714/internet-1741266865.html

Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70%

Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70% - РИА Новости, 14.07.2021

Уровень проникновения Интернета в Китае превысил 70%

В Пекине во вторник открылся Китайский Интернет-конгресс 2021 года, организованный интернет-ассоциацией Китая. На мероприятии был опубликован "Отчёт о развитии... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:19

2021-07-14T17:19

2021-07-14T17:19

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МОСКВА, 14 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине во вторник открылся Китайский Интернет-конгресс 2021 года, организованный интернет-ассоциацией Китая. На мероприятии был опубликован "Отчёт о развитии интернета в Китае - 2021", в котором говорится, что уровень проникновения интернета в Китае превысил 70%.Представитель министерства промышленности и информатизации КНР в ходе мероприятия сообщил, что к сети 5G подключено 365 милионов пользователей, что составляет 80 процентов от общемирового показателя. В промышленности, на транспорте, в медицине и других сферах реализовано более 10 тысяч образцовых моделей использования связи нового пятого поколения. В стране действует 11 интернет-компаний, входящих в TOP-30 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.Замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун отметил, что общий объём поставок мобильных телефонов в Китае в первом полугодии текущего года вырос на 13,7% в годовом выражении и составил 174 миллиона единиц. В частности, объём поставок 5G-смартфонов вырос на 100,9% до 128 миллионов. Доля смартфонов с поддержкой стандарта 5G в общей структуре поставок за указанный период составила 73,4%.Согласно статистике "Отчёта о развитии интернета в Китае", в 2020 году общий объём китайского рынка облачных вычислений составил 178,18 миллиарда юаней с приростом на 33,6%, объём сегмента больших данных в Китае - 71,87 миллиарда юаней, при этом рост составил 16% в годовом исчислении. Сегмент Искусственного интеллекта в стране достиг 303,1 миллиарда юаней, увеличившись на 15% в годовом исчислении, что выше уровня средних общемировых показателей.Замглавы Интернет-ассоциации Китая Хэ Гуйли указал, что в Китае насчитывается 989 миллионов пользователей интернета, а уровень проникновения интернета превысил 70,4%. Также отмечается стремительное развитие сегмента промышленного интернета, объём которого приблизился к 1 триллиону юаней.

https://ria.ru/20210620/kitay-1737790455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, технологии, экономика