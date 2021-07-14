https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html

Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии

Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2021

Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T21:30

2021-07-14T21:30

2021-07-15T22:31

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603969818_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_80a2ee57a55b89c62f20099fcde83947.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, заявила в среду пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Госагентство Белта в среду разместило видеокомментарий Эйсмонт по итогам переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств состоялась во вторник в Санкт-Петербурге."Почти по трем десяткам "дорожных" достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/minsk-1741275420.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире