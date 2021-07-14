21:30 14.07.2021 (обновлено: 22:31 15.07.2021)
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: осталось обсудить энергетику и налоги
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности"
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, заявила в среду пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Госагентство Белта в среду разместило видеокомментарий Эйсмонт по итогам переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств состоялась во вторник в Санкт-Петербурге.
"Почти по трем десяткам "дорожных" достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.