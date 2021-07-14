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https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2021
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии
Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T21:30
2021-07-15T22:31
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
москва
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в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, заявила в среду пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Госагентство Белта в среду разместило видеокомментарий Эйсмонт по итогам переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств состоялась во вторник в Санкт-Петербурге."Почти по трем десяткам "дорожных" достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире
21:30 14.07.2021 (обновлено: 22:31 15.07.2021)
 
Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: осталось обсудить энергетику и налоги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности"
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: Союзное государство: открывая новые возможности - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия достигли договоренности почти по 30 дорожным картам по интеграции, осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, заявила в среду пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Госагентство Белта в среду разместило видеокомментарий Эйсмонт по итогам переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств состоялась во вторник в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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"Почти по трем десяткам "дорожных" достигнуты договоренности, осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства. Это не так много по отношению к тому, что уже сделано", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.
 
Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
 
 
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