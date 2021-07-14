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Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства

Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства - РИА Новости, 14.07.2021

Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства

Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа и требуют отставки премьер-министра Ираклия... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:08

2021-07-14T10:08

2021-07-14T10:08

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ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того как противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси избили журналистов, работающих на акции 5 июля, а оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава скончался, передает Sputnik Грузия."В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с таким требованием четыре грузинских телеканала на 24 часа прекратили вещание. На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля", - говорится в сообщении.Похороны телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лашкаравы, смерть которого стала причиной новой волны протестов в Тбилиси, прошли во вторник. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения на акции в поддержку секс-меньшинств, нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который продлился в понедельник.Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока неизвестны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии 12 июля сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.Ранее МВД Грузии опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой предварительно в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах.Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

https://ria.ru/20210712/gruziya-1741000779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/saakashvili-1740932334.html

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