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Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства
Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства - РИА Новости, 14.07.2021
Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства
Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа и требуют отставки премьер-министра Ираклия... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:08
2021-07-14T10:08
sputnik грузия
ираклий гарибашвили
мвд грузии
лгбт-сообщество
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того как противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси избили журналистов, работающих на акции 5 июля, а оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава скончался, передает Sputnik Грузия."В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с таким требованием четыре грузинских телеканала на 24 часа прекратили вещание. На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля", - говорится в сообщении.Похороны телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лашкаравы, смерть которого стала причиной новой волны протестов в Тбилиси, прошли во вторник. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения на акции в поддержку секс-меньшинств, нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который продлился в понедельник.Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока неизвестны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии 12 июля сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.Ранее МВД Грузии опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой предварительно в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах.Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия &gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/gruziya-1741000779.html
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sputnik грузия, ираклий гарибашвили, мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире
10:08 14.07.2021
 
Четыре грузинских телеканала потребовали отставки правительства

Четыре грузинских канала прекратили на 24 часа вещание и потребовали отставки правительства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции, неправительственных организаций и журналистов, вызванной гибелью грузинского журналиста Лексо Лашкарава
Участники акции протеста оппозиции, неправительственных организаций и журналистов, вызванной гибелью грузинского журналиста Лексо Лашкарава - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Четыре грузинских канала "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того как противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси избили журналистов, работающих на акции 5 июля, а оператор "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава скончался, передает Sputnik Грузия.
"В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с таким требованием четыре грузинских телеканала на 24 часа прекратили вещание. На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля", - говорится в сообщении.
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 21:14
В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы
Похороны телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лашкаравы, смерть которого стала причиной новой волны протестов в Тбилиси, прошли во вторник. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения на акции в поддержку секс-меньшинств, нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства, который продлился в понедельник.
Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока неизвестны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии 12 июля сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.
Ранее МВД Грузии опубликовало запись с уличных камер видеонаблюдения, где видно, как Лашкарава возвращается домой предварительно в нетрезвом состоянии. На видеозаписи можно увидеть, как телеоператору трудно удержаться на ногах.
Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:53В мире
Премьер Грузии заподозрил влияние Саакашвили на протесты в стране
 
Sputnik ГрузияИраклий ГарибашвилиМВД ГрузииЛГБТ-сообществоТбилисиГрузияВ мире
 
 
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