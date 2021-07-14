Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210714/gromyko-1741226276.html
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства - РИА Новости, 14.07.2021
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства
Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
союзное государство
россия
алексей громыко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226673_0:278:3076:2008_1920x0_80_0_0_83049c029197dd24941b863c5b02b635.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного государства, считает директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко."Система взаимодействия в гуманитарной сфере реализуется по остаточному принципу, а ставки на торговую, экономическую и законодательную интеграцию недостаточно для борьбы за умы и симпатии граждан наших двух стран", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, любая успешная интеграция непременно должна базироваться не только на прочном экономическом фундаменте, но и на общих подходах к мировоззрению и ценностям."Пока у нас перекос в пользу меркантильной опоры. Запуск первого блока БелАЭС очень важен, но также суперважно идти по пути создания идентичности гражданина Союзного государства, идти по пути интеграции наших образовательных систем, молодежных обменов, создания совместных грантовых программ для студентов и ученых", - подчеркнул эксперт.Он также отметил, что искусственно генерировать интерес к Союзному государству у людей не требуется, он и так существует, надо только предоставить возможности реализовывать свои планы в рамках Союзного государства.
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226673_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_eaf86026b629a831d6ac065516c2c570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей громыко, белоруссия
13:49 14.07.2021
 

Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Института Европы РАН Алексей Громыко во время круглого стола
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко во время круглого стола - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного государства, считает директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко.
"Система взаимодействия в гуманитарной сфере реализуется по остаточному принципу, а ставки на торговую, экономическую и законодательную интеграцию недостаточно для борьбы за умы и симпатии граждан наших двух стран", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, любая успешная интеграция непременно должна базироваться не только на прочном экономическом фундаменте, но и на общих подходах к мировоззрению и ценностям.
"Пока у нас перекос в пользу меркантильной опоры. Запуск первого блока БелАЭС очень важен, но также суперважно идти по пути создания идентичности гражданина Союзного государства, идти по пути интеграции наших образовательных систем, молодежных обменов, создания совместных грантовых программ для студентов и ученых", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что искусственно генерировать интерес к Союзному государству у людей не требуется, он и так существует, надо только предоставить возможности реализовывать свои планы в рамках Союзного государства.
 
Союзное государствоРоссияАлексей ГромыкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния