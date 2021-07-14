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Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства - РИА Новости, 14.07.2021
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства
Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
союзное государство
россия
алексей громыко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного государства, считает директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко."Система взаимодействия в гуманитарной сфере реализуется по остаточному принципу, а ставки на торговую, экономическую и законодательную интеграцию недостаточно для борьбы за умы и симпатии граждан наших двух стран", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, любая успешная интеграция непременно должна базироваться не только на прочном экономическом фундаменте, но и на общих подходах к мировоззрению и ценностям."Пока у нас перекос в пользу меркантильной опоры. Запуск первого блока БелАЭС очень важен, но также суперважно идти по пути создания идентичности гражданина Союзного государства, идти по пути интеграции наших образовательных систем, молодежных обменов, создания совместных грантовых программ для студентов и ученых", - подчеркнул эксперт.Он также отметил, что искусственно генерировать интерес к Союзному государству у людей не требуется, он и так существует, надо только предоставить возможности реализовывать свои планы в рамках Союзного государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, алексей громыко, белоруссия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Ставки на торговую и законодательную интеграцию недостаточно, нужно усилить взаимодействие в гуманитарной сфере и создать идентичность гражданина Союзного государства, считает директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко
.
"Система взаимодействия в гуманитарной сфере реализуется по остаточному принципу, а ставки на торговую, экономическую и законодательную интеграцию недостаточно для борьбы за умы и симпатии граждан наших двух стран", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, любая успешная интеграция непременно должна базироваться не только на прочном экономическом фундаменте, но и на общих подходах к мировоззрению и ценностям.
"Пока у нас перекос в пользу меркантильной опоры. Запуск первого блока БелАЭС очень важен, но также суперважно идти по пути создания идентичности гражданина Союзного государства, идти по пути интеграции наших образовательных систем, молодежных обменов, создания совместных грантовых программ для студентов и ученых", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что искусственно генерировать интерес к Союзному государству у людей не требуется, он и так существует, надо только предоставить возможности реализовывать свои планы в рамках Союзного государства.