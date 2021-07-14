https://ria.ru/20210714/google-1741229532.html

Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне

Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне - РИА Новости, 14.07.2021

Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне

Google выпустила редизайн приложения Lens для Android-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:59

2021-07-14T13:59

2021-07-14T13:59

наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Google выпустила редизайн приложения Lens для Android-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта сообщает 9to5Google.Главное нововведение в программе заключается в том, что если раньше сервис делал упор на анализ того, что попадает в объектив камеры в режиме онлайн, то теперь Google Объектив работает с фотографиями и скриншотами, сохраненными на смартфон.Google Объектив умеет сканировать текст и переводить его, также позволяя пользователям копировать результат на свой компьютер. Приложение умеет искать определенные объекты из фотографий, распознавать рукописи и решать простые математические задачи.Нововведения появились в программе версии 12.26. Изменение в настоящее время доступно только для Android-устройств.

https://ria.ru/20210714/zvonki-1741125087.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, технологии