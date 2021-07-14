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Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне
Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне - РИА Новости, 14.07.2021
Приложение Google научили распознавать фото и скриншоты на смартфоне
Google выпустила редизайн приложения Lens для Android-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:59
2021-07-14T13:59
2021-07-14T13:59
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Google выпустила редизайн приложения Lens для Android-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта сообщает 9to5Google.Главное нововведение в программе заключается в том, что если раньше сервис делал упор на анализ того, что попадает в объектив камеры в режиме онлайн, то теперь Google Объектив работает с фотографиями и скриншотами, сохраненными на смартфон.Google Объектив умеет сканировать текст и переводить его, также позволяя пользователям копировать результат на свой компьютер. Приложение умеет искать определенные объекты из фотографий, распознавать рукописи и решать простые математические задачи.Нововведения появились в программе версии 12.26. Изменение в настоящее время доступно только для Android-устройств.
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google, google android, технологии
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Google
выпустила редизайн приложения Lens для Android
-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта сообщает
9to5Google.
Главное нововведение в программе заключается в том, что если раньше сервис делал упор на анализ того, что попадает в объектив камеры в режиме онлайн, то теперь Google Объектив работает с фотографиями и скриншотами, сохраненными на смартфон.
Google Объектив умеет сканировать текст и переводить его, также позволяя пользователям копировать результат на свой компьютер. Приложение умеет искать определенные объекты из фотографий, распознавать рукописи и решать простые математические задачи.
Нововведения появились в программе версии 12.26. Изменение в настоящее время доступно только для Android-устройств.