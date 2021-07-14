https://ria.ru/20210714/gepatit-1741228234.html
Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на больных с гепатитом С
Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на больных с гепатитом С - РИА Новости, 14.07.2021
Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на больных с гепатитом С
Течение гепатита С не усугубляется, если пациент с этим диагнозом заражается коронавирусом, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:47
2021-07-14T13:47
2021-07-14T13:47
владимир чуланов
коронавирус в россии
россия
первый мгму имени сеченова
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Течение гепатита С не усугубляется, если пациент с этим диагнозом заражается коронавирусом, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов."Нет, не усугубляется", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференции "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее".При этом, по словам Чуланова, пандемия коронавируса привела к тому, что часть пациентов с гепатитом С не смогли своевременно получить лечение.Он также добавил, что можно отметить небольшое "позитивное влияние COVID на проблему гепатита С": во время подготовки и борьбы с пандемией была улучшена лабораторная база медучреждений, получено оборудование для диагностики коронавируса, которое в будущем может использоваться для диагностики гепатитов.
https://ria.ru/20210714/krym-1741205949.html
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владимир чуланов, коронавирус в россии, россия, первый мгму имени сеченова, общество
Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на больных с гепатитом С
Инфекционист Чуланов сообщил, что течение гепатита С не усугубляется при из-за коронавируса