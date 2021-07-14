https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html

В Париже применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков

В Париже применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков - РИА Новости, 14.07.2021

В Париже применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков

На севере Парижа полиция применила слезоточивый газ во время несанкционированной акции против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:30

2021-07-14T17:30

2021-07-14T18:22

эммануэль макрон

франция

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

париж

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ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. На севере Парижа полиция применила слезоточивый газ во время несанкционированной акции против введения санитарных пропусков, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах видны разрывы гранат со слезоточивым газом и убегающие в стороны участники манифестации. К месту инцидента на бульваре рядом с базиликой Сакре-Кёр подходят отряды полицейского спецназа."Бонжур, диктатура!" — выкрикнул один из протестующих. Остальные участники марша начали петь "Марсельезу", остановившись напротив цепи полицейских.Через некоторое время манифестанты начали крушить установленные на улице заграждения и провоцировать сотрудников правоохранительных органов. В ответ полицейские вновь применили слезоточивый газ.По сообщениям СМИ, в среду акции против санитарных пропусков прошли и в других городах Франции, в частности в Марселе и Кане; во вторник митинги были на Корсике.Новые ограничения во ФранцииВ понедельник президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации и объявил о новых ограничительных мерах из-за эпидемии коронавируса.В частности, с августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет нужен санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Уже с 21 июля его необходимо предъявлять при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Эти меры распространяются на все население старше 12 лет. При этом для подростков от 12 до 17 лет сделают отсрочку — у них пропуск будут требовать с 30 августа.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, с 15 сентября не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.После обращения Макрона готовят соответствующий законопроект. Предполагается, что документ одобрят на совете министров в 19 июля, затем он поступит на рассмотрение парламента.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741067448.html

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Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции 2021-07-14T17:30 true PT0M51S

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эммануэль макрон, франция, коронавирус covid-19, париж, в мире