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В Париже начался военный парад по случаю Дня взятия Бастилии
В Париже начался военный парад по случаю Дня взятия Бастилии - РИА Новости, 14.07.2021
В Париже начался военный парад по случаю Дня взятия Бастилии
Военный парад по случаю праздника - Дня взятия Бастилии - начался в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:57
2021-07-14T12:57
день взятия бастилии
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Военный парад по случаю праздника - Дня взятия Бастилии - начался в Париже, передает корреспондент РИА Новости.К 10.00 (11.00) президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к площади у Триумфальной арки, где был встречен главой генштаба вооруженных сил Франции генералом Франсуа Лекуантром. Кортеж в сопровождении кавалерии спустится вниз по Елисейским полям к площади Согласия.За парадом наблюдают многочисленные зрители.Большая часть улиц, прилегающих к Елисейским полям, перекрыта для движения автомобилей. Дежурят усиленные наряды полиции.Люди начали подходить к главной улице французской столицы за два часа до начала парада, чтобы занять места с хорошей видимостью.Правоохранительные органы тщательно досматривали сумки и проверяли наличие санитарного пропуска, который подразумевает либо прохождение вакцинации, либо свежий отрицательный тест на коронавирус. Из-за этого образовалась очередь, которая, впрочем, продвигалась достаточно быстро."Знаешь, это как в "Диснейленде", надо отстоять очередь", - отвечал отец своему сыну лет 5, который не мог дождаться прохода на главную авеню Парижа.После долгожданного прохода выяснилось, что Елисейские поля, длина которых около двух километров - от площади Согласия до Триумфальной арки, разделены на отрезки с заграждениями, сводно перемещаться по улице возможности нет. Это стало неприятным сюрпризом для тех зрителей, которые хотели продвинуться ближе к трибунам."Ограничения, которого не было раньше, в том, что мы фактически заблокированы и не можем свободно спуститься к площади Согласия. Я бы хотела спуститься вниз, чтобы посмотреть на всю пешую часть парада", - сказала корреспонденту РИА Новости француженка Анн-Элен, которая впервые пришла на парад с двумя детьми-подростками. "Но ничего страшного. По крайней мере нет дождя", - добавила она."Я думаю, это такой символичный и сильный момент, поэтому мы сегодня здесь", - добавил ее сын. Он признался, что интересуется авиацией, поэтому его больше всего привлекает часть парада с пролетом самолетов."Я живу недалеко отсюда. Часто приходил на парад со своими детьми. А сегодня привёл внука, который живет в Нанте. Я хотел, чтобы он своими глазами увидел парад, который проходит каждый год", - отметил парижанин по имени Андре."Мы понимаем причины ограничений. Но надеемся, что в скоро времени ситуация нормализуется", - прокомментировал он необходимость предъявлять санитарный пропуск и носить маску. По словам мужчины, все контроли на подходе к Елисейским полям не заняли много времени.В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики.День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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Кадры парада на Елисейских полях ко Дню взятия Бастилии
Парад по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии начался на Елисейских полях в Париже. Открыл его Макрон в сопровождении кортежа. ВВС Франции в День взятия Бастилии показали в небе над Парижем свои самолеты: от истребителей до радиолокационной разведки.
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353
60
день взятия бастилии, эммануэль макрон, франция, париж, в мире
12:57 14.07.2021
 
В Париже начался военный парад по случаю Дня взятия Бастилии

В Париже на Елисейских полях начался военный парад по случаю Дня взятия Бастилии

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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Военный парад по случаю праздника - Дня взятия Бастилии - начался в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
К 10.00 (11.00) президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к площади у Триумфальной арки, где был встречен главой генштаба вооруженных сил Франции генералом Франсуа Лекуантром. Кортеж в сопровождении кавалерии спустится вниз по Елисейским полям к площади Согласия.
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За парадом наблюдают многочисленные зрители.
Большая часть улиц, прилегающих к Елисейским полям, перекрыта для движения автомобилей. Дежурят усиленные наряды полиции.
Люди начали подходить к главной улице французской столицы за два часа до начала парада, чтобы занять места с хорошей видимостью.
Правоохранительные органы тщательно досматривали сумки и проверяли наличие санитарного пропуска, который подразумевает либо прохождение вакцинации, либо свежий отрицательный тест на коронавирус. Из-за этого образовалась очередь, которая, впрочем, продвигалась достаточно быстро.
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"Знаешь, это как в "Диснейленде", надо отстоять очередь", - отвечал отец своему сыну лет 5, который не мог дождаться прохода на главную авеню Парижа.
После долгожданного прохода выяснилось, что Елисейские поля, длина которых около двух километров - от площади Согласия до Триумфальной арки, разделены на отрезки с заграждениями, сводно перемещаться по улице возможности нет. Это стало неприятным сюрпризом для тех зрителей, которые хотели продвинуться ближе к трибунам.
"Ограничения, которого не было раньше, в том, что мы фактически заблокированы и не можем свободно спуститься к площади Согласия. Я бы хотела спуститься вниз, чтобы посмотреть на всю пешую часть парада", - сказала корреспонденту РИА Новости француженка Анн-Элен, которая впервые пришла на парад с двумя детьми-подростками. "Но ничего страшного. По крайней мере нет дождя", - добавила она.
"Я думаю, это такой символичный и сильный момент, поэтому мы сегодня здесь", - добавил ее сын. Он признался, что интересуется авиацией, поэтому его больше всего привлекает часть парада с пролетом самолетов.
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"Я живу недалеко отсюда. Часто приходил на парад со своими детьми. А сегодня привёл внука, который живет в Нанте. Я хотел, чтобы он своими глазами увидел парад, который проходит каждый год", - отметил парижанин по имени Андре.
"Мы понимаем причины ограничений. Но надеемся, что в скоро времени ситуация нормализуется", - прокомментировал он необходимость предъявлять санитарный пропуск и носить маску. По словам мужчины, все контроли на подходе к Елисейским полям не заняли много времени.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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