https://ria.ru/20210714/frantsiya-1741212904.html

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии - РИА Новости, 14.07.2021

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:13

2021-07-14T12:13

2021-07-14T12:19

день взятия бастилии

эммануэль макрон

владимир путин

европа

в мире

россия

франция

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня взятия Бастилии – отметил, что развитие отношений с Францией способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе, сообщает пресс-служба Кремля."Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", – подчеркивается в поздравлении.В телеграмме Путин выразил уверенность, что "развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".

https://ria.ru/20210713/geroy-1740973755.html

европа

россия

франция

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день взятия бастилии, эммануэль макрон, владимир путин, европа, в мире, россия, франция