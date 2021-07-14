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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии - РИА Новости, 14.07.2021
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:13
2021-07-14T12:19
день взятия бастилии
эммануэль макрон
владимир путин
европа
в мире
россия
франция
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня взятия Бастилии – отметил, что развитие отношений с Францией способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе, сообщает пресс-служба Кремля."Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", – подчеркивается в поздравлении.В телеграмме Путин выразил уверенность, что "развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".
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день взятия бастилии, эммануэль макрон, владимир путин, европа, в мире, россия, франция
12:13 14.07.2021 (обновлено: 12:19 14.07.2021)
 
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Путин отметил, что развитие отношений с Францией способствовало бы укреплению стабильности

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Thibault Camus
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня взятия Бастилии – отметил, что развитие отношений с Францией способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", – подчеркивается в поздравлении.
В телеграмме Путин выразил уверенность, что "развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".
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