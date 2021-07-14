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В России подготовили проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2022-2023 годах
В России подготовили проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2022-2023 годах - РИА Новости, 14.07.2021
В России подготовили проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2022-2023 годах
Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, определяющий минимальный балл единого государственного экзамена, при результатах ниже которого... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:31
2021-07-14T15:42
навигатор абитуриента
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, определяющий минимальный балл единого государственного экзамена, при результатах ниже которого вузы не могут принимать студента на обучение, самая высокая планка оказалась у обществознания - 45 баллов, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022-23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.Минимальным баллом по обществознанию выбраны 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44 балла, по русскому языку, литературе и географии - 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии - 39 баллов, по истории - 35 баллов, по иностранному языку - 30 баллов.
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
15:31 14.07.2021 (обновлено: 15:42 14.07.2021)
 
В России подготовили проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2022-2023 годах

Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для приема в вузы в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект, определяющий минимальный балл единого государственного экзамена, при результатах ниже которого вузы не могут принимать студента на обучение, самая высокая планка оказалась у обществознания - 45 баллов, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022-23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Минимальным баллом по обществознанию выбраны 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44 балла, по русскому языку, литературе и географии - 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии - 39 баллов, по истории - 35 баллов, по иностранному языку - 30 баллов.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:50В России
В России еще две выпускницы набрали 400 баллов на ЕГЭ
 
Навигатор абитуриентаРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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