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Блогер Бил искренне раскаялся в ДТП, заявил адвокат
Блогер Бил искренне раскаялся в ДТП, заявил адвокат - РИА Новости, 14.07.2021
Блогер Бил искренне раскаялся в ДТП, заявил адвокат
Блогер Эдвард Бил, приговоренный в среду к двум годам лишения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, раскаялся и осознал свою вину, считает его адвокат Сергей... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:08
2021-07-14T18:10
эдвард бил (блогер)
сергей жорин
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил, приговоренный в среду к двум годам лишения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, раскаялся и осознал свою вину, считает его адвокат Сергей Жорин.Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав."Эдвард признал вину, возместил причиненный вред потерпевшей и примирился. Самое главное, он искренне раскаялся и осознал произошедшее", - заявил адвокат РИА Новости.Адвокат напомнил, что и сама потерпевшая не настаивала на лишении свободы."Многие хотели бы видеть Била в тюрьме. При этом, на мой взгляд, самой важной является позиция потерпевшей. Мария Артемова не желала лишения свободы для Эдварда Била. Спасибо ей за это и скорейшего выздоровления", - заключил защитник.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html
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эдвард бил (блогер), сергей жорин, происшествия
18:08 14.07.2021 (обновлено: 18:10 14.07.2021)
 
Блогер Бил искренне раскаялся в ДТП, заявил адвокат

Адвокат Жорин заявил, что блогер Бил искренне раскаялся в ДТП

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил, приговоренный в среду к двум годам лишения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, раскаялся и осознал свою вину, считает его адвокат Сергей Жорин.
Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав
"Эдвард признал вину, возместил причиненный вред потерпевшей и примирился. Самое главное, он искренне раскаялся и осознал произошедшее", - заявил адвокат РИА Новости.
Адвокат напомнил, что и сама потерпевшая не настаивала на лишении свободы.
"Многие хотели бы видеть Била в тюрьме. При этом, на мой взгляд, самой важной является позиция потерпевшей. Мария Артемова не желала лишения свободы для Эдварда Била. Спасибо ей за это и скорейшего выздоровления", - заключил защитник.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Эдвард Бил (блогер)Сергей ЖоринПроисшествия
 
 
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