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В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе
В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе - РИА Новости, 14.07.2021
В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе
Пьяный водитель на трассе в Кузбассе спровоцировал лобовое ДТП, при котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:22
2021-07-14T17:22
россия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 14 июл - РИА Новости. Пьяный водитель на трассе в Кузбассе спровоцировал лобовое ДТП, при котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Столкновение автомобилей произошло около 18.50 (14.30 мск) на 318 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга". На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что 54-летний водитель ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка ВАЗ-2107, еще 5 участников аварии получили травмы различной степени тяжести. У водителя ВАЗ-21093 имеются признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", – сообщает ведомство.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Уточняется, что согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
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россия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия
17:22 14.07.2021
 
В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе

В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 14 июл - РИА Новости. Пьяный водитель на трассе в Кузбассе спровоцировал лобовое ДТП, при котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Столкновение автомобилей произошло около 18.50 (14.30 мск) на 318 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга". На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу.
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"Предварительно установлено, что 54-летний водитель ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка ВАЗ-2107, еще 5 участников аварии получили травмы различной степени тяжести. У водителя ВАЗ-21093 имеются признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", – сообщает ведомство.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Уточняется, что согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
 
РоссияЛенинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
 
 
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