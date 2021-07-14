https://ria.ru/20210714/dtp-1741267681.html

В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе

В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе - РИА Новости, 14.07.2021

В Кузбассе погиб человек и пятеро пострадали в результате ДТП на трассе

Пьяный водитель на трассе в Кузбассе спровоцировал лобовое ДТП, при котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:22

2021-07-14T17:22

2021-07-14T17:22

россия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 14 июл - РИА Новости. Пьяный водитель на трассе в Кузбассе спровоцировал лобовое ДТП, при котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Столкновение автомобилей произошло около 18.50 (14.30 мск) на 318 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга". На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что 54-летний водитель ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка ВАЗ-2107, еще 5 участников аварии получили травмы различной степени тяжести. У водителя ВАЗ-21093 имеются признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", – сообщает ведомство.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Уточняется, что согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741073259.html

россия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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россия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия