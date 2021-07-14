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Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек
Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек - РИА Новости, 14.07.2021
Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с экскаватором, который начал поворачивать, не пропустив машину, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:04
2021-07-14T12:04
гумвд
авто
бобров
павловский район
бобровский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с экскаватором, который начал поворачивать, не пропустив машину, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 08.00 мск в среду в Бобровском районе на 10-м километре автодороги "М-4 "Дон" – Таловая - Новохоперск"."По предварительным данным, 61-летний житель города Бобров, управляя экскаватором-погрузчиком JCB, двигаясь в сторону М-4 "Дон", приступил к повороту налево, не уступив преимущество автомобилю "ВАЗ-2115" под управлением 36-летней жительницы Павловского района, которая двигалась в направлении Боброва", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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гумвд, авто, бобров, павловский район, бобровский район, происшествия
12:04 14.07.2021
 
Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек

Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с экскаватором, который начал поворачивать, не пропустив машину, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 08.00 мск в среду в Бобровском районе на 10-м километре автодороги "М-4 "Дон" – Таловая - Новохоперск".
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"По предварительным данным, 61-летний житель города Бобров, управляя экскаватором-погрузчиком JCB, двигаясь в сторону М-4 "Дон", приступил к повороту налево, не уступив преимущество автомобилю "ВАЗ-2115" под управлением 36-летней жительницы Павловского района, которая двигалась в направлении Боброва", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.
"Пассажиры легкового автомобиля, 60, 49 и 21-летние жители Павловского района, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ГУМВДАвтоБобровПавловский районБобровский районПроисшествия
 
 
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