https://ria.ru/20210714/dtp-1741210928.html

Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек

Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек - РИА Новости, 14.07.2021

Под Воронежем при столкновении легковушки с экскаватором погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с экскаватором, который начал поворачивать, не пропустив машину, РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:04

2021-07-14T12:04

2021-07-14T12:04

гумвд

авто

бобров

павловский район

бобровский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с экскаватором, который начал поворачивать, не пропустив машину, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 08.00 мск в среду в Бобровском районе на 10-м километре автодороги "М-4 "Дон" – Таловая - Новохоперск"."По предварительным данным, 61-летний житель города Бобров, управляя экскаватором-погрузчиком JCB, двигаясь в сторону М-4 "Дон", приступил к повороту налево, не уступив преимущество автомобилю "ВАЗ-2115" под управлением 36-летней жительницы Павловского района, которая двигалась в направлении Боброва", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210714/dtp-1741209514.html

https://ria.ru/20210713/dtp-1741119344.html

бобров

павловский район

бобровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, авто, бобров, павловский район, бобровский район, происшествия