https://ria.ru/20210714/draka-1741290743.html

Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки"

Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки" - РИА Новости, 14.07.2021

Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки"

Кузьминский суд Москвы в среду отправил на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T19:26

2021-07-14T19:26

2021-07-14T19:37

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду отправил на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова."Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан", - сказал собеседница агентства.Инцидент произошел поздним вечером 12 июля и привел к массовым задержаниям – по данным МВД РФ, 102 мигрантов, которых планируется депортировать из России.Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств.Согласно постановлению, в отношении одного из участников инцидента, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках"."Мероприятие с количеством участников около 200 человек (проводилось) на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся гражданин Жыргалбек", - отмечается в документе, опубликованном в картотеке дел Кузьминского суда.В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.Вопрос о выдворении мигрантов из России, как сообщили РИА Новости в суде, пока не решался.

https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/draka-1741110432.html

https://ria.ru/20210714/draka-1741270466.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия