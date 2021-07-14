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Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки"
Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки" - РИА Новости, 14.07.2021
Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки"
Кузьминский суд Москвы в среду отправил на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:26
2021-07-14T19:37
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду отправил на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова."Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан", - сказал собеседница агентства.Инцидент произошел поздним вечером 12 июля и привел к массовым задержаниям – по данным МВД РФ, 102 мигрантов, которых планируется депортировать из России.Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств.Согласно постановлению, в отношении одного из участников инцидента, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках"."Мероприятие с количеством участников около 200 человек (проводилось) на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся гражданин Жыргалбек", - отмечается в документе, опубликованном в картотеке дел Кузьминского суда.В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.Вопрос о выдворении мигрантов из России, как сообщили РИА Новости в суде, пока не решался.
https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/draka-1741110432.html
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москва, происшествия
19:26 14.07.2021 (обновлено: 19:37 14.07.2021)
 
Суд арестовал еще 42 участников драки у станции метро "Кузьминки"

Суд в Москве арестовал ещё 42 человека за участие в массовой драке мигрантов в районе Кузьминки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду отправил на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.
"Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан", - сказал собеседница агентства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве
Инцидент произошел поздним вечером 12 июля и привел к массовым задержаниям – по данным МВД РФ, 102 мигрантов, которых планируется депортировать из России.
Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств.
Согласно постановлению, в отношении одного из участников инцидента, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".
"Мероприятие с количеством участников около 200 человек (проводилось) на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся гражданин Жыргалбек", - отмечается в документе, опубликованном в картотеке дел Кузьминского суда.
Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро Кузьминки в Москве
13 июля, 16:17В России
Участников массовой драки у метро "Кузьминки" выдворят из России
В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
Вопрос о выдворении мигрантов из России, как сообщили РИА Новости в суде, пока не решался.
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