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Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали - РИА Новости, 14.07.2021
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали
В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:36
2021-07-14T19:01
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.Ранее в социальных сетях появилась запись инцидента. На видео толпа избивает мужчину. Судя по описанию ролика, он заступился за девушку, к которой приставали обидчики.Зачинщиками драки оказались уроженцы Астраханской области. Сотрудники полиции доставили их в отдел.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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московская область (подмосковье)
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), татьяна петрова, астраханская область, происшествия
17:36 14.07.2021 (обновлено: 19:01 14.07.2021)
 
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали

Подмосковные полицейские задержали астраханцев, толпой напавших на человека в автобусе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
Ранее в социальных сетях появилась запись инцидента. На видео толпа избивает мужчину. Судя по описанию ролика, он заступился за девушку, к которой приставали обидчики.
Зачинщиками драки оказались уроженцы Астраханской области. Сотрудники полиции доставили их в отдел.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваАстраханская областьПроисшествия
 
 
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