https://ria.ru/20210714/draka-1741270466.html

Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали

Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали - РИА Новости, 14.07.2021

Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали

В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:36

2021-07-14T17:36

2021-07-14T19:01

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.Ранее в социальных сетях появилась запись инцидента. На видео толпа избивает мужчину. Судя по описанию ролика, он заступился за девушку, к которой приставали обидчики.Зачинщиками драки оказались уроженцы Астраханской области. Сотрудники полиции доставили их в отдел.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20210714/chemodanovka-1741267219.html

московская область (подмосковье)

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), татьяна петрова, астраханская область, происшествия