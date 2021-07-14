https://ria.ru/20210714/draka-1741270466.html
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали - РИА Новости, 14.07.2021
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали
В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:36
2021-07-14T17:36
2021-07-14T19:01
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Подмосковье полицейские задержали астраханцев, устроивших драку в рейсовом автобусе, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.Ранее в социальных сетях появилась запись инцидента. На видео толпа избивает мужчину. Судя по описанию ролика, он заступился за девушку, к которой приставали обидчики.Зачинщиками драки оказались уроженцы Астраханской области. Сотрудники полиции доставили их в отдел.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20210714/chemodanovka-1741267219.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), татьяна петрова, астраханская область, происшествия
17:36 14.07.2021 (обновлено: 19:01 14.07.2021)
Астраханцев, устроивших драку в подмосковном автобусе, задержали
Подмосковные полицейские задержали астраханцев, толпой напавших на человека в автобусе