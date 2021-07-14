https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html
Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве
Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве - РИА Новости, 14.07.2021
Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве
В массовой драке около станции метро "Кузьминки" в Москве участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, говорится в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:37
2021-07-14T13:37
2021-07-14T15:38
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В массовой драке около станции метро "Кузьминки" в Москве участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, говорится в постановлении Кузьминского суда.Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, полиция задержала 102 мигранта, их планируют депортировать из России.Согласно постановлению, инциденту предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшееся "скандированием лозунгов на национальных языках".В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.При этом некоторые задержанные утверждают, что не участвовали в конфликте."Жыргалбек У. К. совершил участие в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств", — говорится в одном из обвинительных заключений.Сам Жыргалбек виновным себя признавать отказался и заявил, что оказался в районе метро по своим делам и о драке ничего не знал.Накануне суд приговорил первых шестерых участников к 15 суткам административного ареста. Вопрос о выдворении мигрантов пока не решался.
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туркмения, узбекистан, таджикистан, киргизия, средняя азия, москва, происшествия
13:37 14.07.2021 (обновлено: 15:38 14.07.2021)
Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве
По данным суда, в массовой драке в Москве участвовали выходцы из четырех республик Средней Азии
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В массовой драке около станции метро "Кузьминки" в Москве
участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана
, Таджикистана
, Узбекистана
и Туркменистана
, говорится в постановлении Кузьминского суда.
Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, полиция задержала 102 мигранта, их планируют депортировать из России.
Согласно постановлению, инциденту предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии
в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшееся "скандированием лозунгов на национальных языках".
В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
При этом некоторые задержанные утверждают, что не участвовали в конфликте.
"Жыргалбек У. К. совершил участие в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств", — говорится в одном из обвинительных заключений.
Сам Жыргалбек виновным себя признавать отказался и заявил, что оказался в районе метро по своим делам и о драке ничего не знал.
Накануне суд приговорил первых шестерых участников к 15 суткам административного ареста. Вопрос о выдворении мигрантов пока не решался.