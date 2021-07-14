https://ria.ru/20210714/draka-1741226739.html

Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве

Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве - РИА Новости, 14.07.2021

Стали известны подробности драки у станции метро "Кузьминки" в Москве

В массовой драке около станции метро "Кузьминки" в Москве участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, говорится в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:37

2021-07-14T13:37

2021-07-14T15:38

туркмения

узбекистан

таджикистан

киргизия

средняя азия

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В массовой драке около станции метро "Кузьминки" в Москве участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, говорится в постановлении Кузьминского суда.Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, полиция задержала 102 мигранта, их планируют депортировать из России.Согласно постановлению, инциденту предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшееся "скандированием лозунгов на национальных языках".В ходе последовавшей массовой драки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.При этом некоторые задержанные утверждают, что не участвовали в конфликте."Жыргалбек У. К. совершил участие в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств", — говорится в одном из обвинительных заключений.Сам Жыргалбек виновным себя признавать отказался и заявил, что оказался в районе метро по своим делам и о драке ничего не знал.Накануне суд приговорил первых шестерых участников к 15 суткам административного ареста. Вопрос о выдворении мигрантов пока не решался.

https://ria.ru/20210714/draka-1741225555.html

https://ria.ru/20210713/draka-1741014853.html

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киргизия

средняя азия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туркмения, узбекистан, таджикистан, киргизия, средняя азия, москва, происшествия