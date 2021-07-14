Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/draka-1741225555.html
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве
Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:30
2021-07-14T14:31
россия
средняя азия
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d404a2ea50733f0390aae71728165382.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе - конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев в Москве предметом внимания президента, и фиксируют ли в АП какие-то проблемы в этой сфере.Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны.
https://ria.ru/20210713/moskva-1741137219.html
россия
средняя азия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-07-14T13:30
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0979f1ab49e5c56ae3fea1f7ef1879e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, средняя азия, дмитрий песков, москва, происшествия
13:30 14.07.2021 (обновлено: 14:31 14.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве

Песков заявил, что в Кремле не фиксируют проблем в миграционной сфере в связи с дракой в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе - конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев в Москве предметом внимания президента, и фиксируют ли в АП какие-то проблемы в этой сфере.
Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:25
Драку в Москве у метро "Кузьминки" власти расценили как ЧП
 
РоссияСредняя АзияДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния