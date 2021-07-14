https://ria.ru/20210714/draka-1741225555.html
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве
Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:30
2021-07-14T13:30
2021-07-14T14:31
россия
средняя азия
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d404a2ea50733f0390aae71728165382.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе - конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев в Москве предметом внимания президента, и фиксируют ли в АП какие-то проблемы в этой сфере.Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны.
https://ria.ru/20210713/moskva-1741137219.html
россия
средняя азия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0979f1ab49e5c56ae3fea1f7ef1879e1.jpg
Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве
102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
2021-07-14T13:30
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средняя азия, дмитрий песков, москва, происшествия
13:30 14.07.2021 (обновлено: 14:31 14.07.2021)
В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве
Песков заявил, что в Кремле не фиксируют проблем в миграционной сфере в связи с дракой в Москве