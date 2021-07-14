https://ria.ru/20210714/draka-1741225555.html

В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве

В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве - РИА Новости, 14.07.2021

В Кремле прокомментировали массовую драку в Москве

Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:30

2021-07-14T13:30

2021-07-14T14:31

россия

средняя азия

дмитрий песков

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741066233_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d404a2ea50733f0390aae71728165382.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Органы правопорядка разбираются в инциденте с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе - конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев в Москве предметом внимания президента, и фиксируют ли в АП какие-то проблемы в этой сфере.Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны.

https://ria.ru/20210713/moskva-1741137219.html

россия

средняя азия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очевидцы сняли сбор группы мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве 102 выходца из Средней Азии задержаны после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки" в Москве, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. 2021-07-14T13:30 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средняя азия, дмитрий песков, москва, происшествия