https://ria.ru/20210714/dozy-1741168658.html

Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины

Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины - РИА Новости, 14.07.2021

Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины

Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T04:15

2021-07-14T04:15

2021-07-14T06:48

распространение коронавируса

борис чурадзе

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он."Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново."Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.

https://ria.ru/20210713/bol-1741103905.html

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борис чурадзе, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье, общество