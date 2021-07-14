https://ria.ru/20210714/dozy-1741168658.html
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины - РИА Новости, 14.07.2021
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T04:15
2021-07-14T04:15
2021-07-14T06:48
распространение коронавируса
борис чурадзе
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737572035_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_77bde43d514a84d4491fc2db867d5948.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он."Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново."Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.
https://ria.ru/20210713/bol-1741103905.html
https://ria.ru/20210709/privitye-1740398847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737572035_483:172:2984:2048_1920x0_80_0_0_7569f5f878a990309ee52af77ece4363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис чурадзе, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье, общество
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:15 14.07.2021 (обновлено: 06:48 14.07.2021)
Врач Чурадзе назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки
от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок, рассказал в интервью радио Sputnik
главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.
Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.
"Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию", — сказал он.
Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он.
"Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.
Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.
"Перемещения в другие регионы — это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", — подчеркнул Чурадзе.
Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново.
"Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.