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Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины - РИА Новости, 14.07.2021
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T04:15
2021-07-14T06:48
распространение коронавируса
борис чурадзе
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он."Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново."Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.
https://ria.ru/20210713/bol-1741103905.html
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борис чурадзе, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье, общество
Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:15 14.07.2021 (обновлено: 06:48 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции
Мужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк

Врач Чурадзе назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.
Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил Чурадзе.
"Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию", — сказал он.
Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он.
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"Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", — сказал Чурадзе.
Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.
"Перемещения в другие регионы — это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", — подчеркнул Чурадзе.
Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново.
"Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — сказал Чурадзе.
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Распространение коронавирусаБорис ЧурадзеВакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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