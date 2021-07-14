https://ria.ru/20210714/dokhod-1741237005.html
В Госдуме оценили данные о минимальной сумме, необходимой россиянам
В Госдуме оценили данные о минимальной сумме, необходимой россиянам - РИА Новости, 14.07.2021
В Госдуме оценили данные о минимальной сумме, необходимой россиянам
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал данные Росстата о необходимом россиянам доходе чтобы свести... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:51
2021-07-14T14:51
2021-07-14T22:53
ярослав нилов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал данные Росстата о необходимом россиянам доходе чтобы свести концы с концами, "средней температурой по больнице". В комментарии онлайн-изданию "Лента.ру" Нилов заявил, что относится к статистическим исследованиям скептически. Он привел в пример благополучные регионы, в частности Москву, Тюменскую область и ЯНАО, где выше как зарплаты, так и стоимость жизни. "Поэтому эти средние цифры я вообще и не понимаю. Я считаю, что это вообще некорректная подача средних цифр", — добавил депутат. Нилов отметил, что приведенные Росстатом данные об инфляции несколько отличаются от реальных показателей. Кроме того, депутат задался вопросом, каким образом статистическое ведомство посчитало прожиточный минимум на уровне 12 тысяч рублей. "Выходит, что у нас прожиточный минимум в шесть-восемь раз меньше, чем требуется в среднем для отдельно взятых семей", — добавил Нилов. Парламентарий добавил, что с этого года ввели новую методику подсчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ее основе используется среднедушевой медианный доход — он зависит от реальных доходов всех россиян. Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что российским семьям необходимо зарабатывать минимум 60,9 тысячи рублей, чтобы покрывать все необходимые расходы.
https://ria.ru/20210706/mrot-1740178568.html
https://ria.ru/20210525/sotspomosch-1733780855.html
https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, общество
14:51 14.07.2021 (обновлено: 22:53 14.07.2021)
В Госдуме оценили данные о минимальной сумме, необходимой россиянам
Депутат Нилов оценил данные о минимальном доходе, чтобы свести концы с концами
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
назвал данные Росстата
о необходимом россиянам доходе чтобы свести концы с концами, "средней температурой по больнице".
В комментарии онлайн-изданию "Лента.ру
" Нилов заявил, что относится к статистическим исследованиям скептически.
"Вы посмотрите, у нас средняя зарплата по стране в одних регионах воспринимается как очень высокая, а в других не так", — сказал он.
Он привел в пример благополучные регионы, в частности Москву
, Тюменскую область
и ЯНАО, где выше как зарплаты, так и стоимость жизни.
"Поэтому эти средние цифры я вообще и не понимаю. Я считаю, что это вообще некорректная подача средних цифр", — добавил депутат.
Нилов отметил, что приведенные Росстатом данные об инфляции несколько отличаются от реальных показателей. Кроме того, депутат задался вопросом, каким образом статистическое ведомство посчитало прожиточный минимум на уровне 12 тысяч рублей.
"Выходит, что у нас прожиточный минимум в шесть-восемь раз меньше, чем требуется в среднем для отдельно взятых семей", — добавил Нилов.
Парламентарий добавил, что с этого года ввели новую методику подсчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ее основе используется среднедушевой медианный доход — он зависит от реальных доходов всех россиян.
"Я согласен с тем, что прожиточный минимум у нас низкий, МРОТ у нас низкий. Недопустимо, когда люди работают, но живут за чертой бедности", — подытожил Нилов.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что российским семьям необходимо зарабатывать минимум 60,9 тысячи рублей, чтобы покрывать все необходимые расходы.