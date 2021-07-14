https://ria.ru/20210714/dokhod-1741228922.html

Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей

Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей - РИА Новости, 14.07.2021

Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:52

2021-07-14T13:52

2021-07-14T14:44

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на данные ведомства сообщили, что разного рода денежные затруднения по данным на 2020 год испытывали более 75 процентов домохозяйств в России."Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — сказал Песков.Он посоветовал обратиться за разъяснениями в Минэкономразвития или Росстат.

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, общество