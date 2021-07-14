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Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей
Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей - РИА Новости, 14.07.2021
Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:52
2021-07-14T13:52
2021-07-14T14:44
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на данные ведомства сообщили, что разного рода денежные затруднения по данным на 2020 год испытывали более 75 процентов домохозяйств в России."Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — сказал Песков.Он посоветовал обратиться за разъяснениями в Минэкономразвития или Росстат.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, общество
13:52 14.07.2021 (обновлено: 14:44 14.07.2021)
Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансовом положении семей
Песков переадресовал в Росстат и Минэкономразвития вопрос о финансовом положении семей