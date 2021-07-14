https://ria.ru/20210714/dokhod-1741182485.html
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию - РИА Новости, 14.07.2021
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию
Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:58
2021-07-14T08:58
2021-07-14T12:49
распространение коронавируса
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.Опрос проводили во всех регионах в октябре — ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.Согласно результатам исследования, на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц. Чуть более двух лет назад россияне называли сумму в 58,5 тысячи. Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи рублей), многодетных (84,9 тысячи рублей) и молодых семей с детьми (80,9 тысячи рублей). Число испытывающих проблемы с покупкой самого необходимого составило 75,7 процента, на 3,8 процента меньше, чем в 2018 году, и на 8,9 процента меньше, чем в 2016-м. Около четверти семей, таким образом, заявили об отсутствии каких-либо материальных затруднений.
https://ria.ru/20210713/pribavka-1741019894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
08:58 14.07.2021 (обновлено: 12:49 14.07.2021)
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию
Российские семьи назвали доход, необходимый для сведения концов с концами в пандемию
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК
со ссылкой на данные Росстата
.
Опрос проводили во всех регионах в октябре — ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.
Согласно результатам исследования, на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц. Чуть более двух лет назад россияне называли сумму в 58,5 тысячи.
Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи рублей), многодетных (84,9 тысячи рублей) и молодых семей с детьми (80,9 тысячи рублей).
Число испытывающих проблемы с покупкой самого необходимого составило 75,7 процента, на 3,8 процента меньше, чем в 2018 году, и на 8,9 процента меньше, чем в 2016-м. Около четверти семей, таким образом, заявили об отсутствии каких-либо материальных затруднений.