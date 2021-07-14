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Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию - РИА Новости, 14.07.2021
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию
Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:58
2021-07-14T12:49
распространение коронавируса
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.Опрос проводили во всех регионах в октябре — ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.Согласно результатам исследования, на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц. Чуть более двух лет назад россияне называли сумму в 58,5 тысячи. Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи рублей), многодетных (84,9 тысячи рублей) и молодых семей с детьми (80,9 тысячи рублей). Число испытывающих проблемы с покупкой самого необходимого составило 75,7 процента, на 3,8 процента меньше, чем в 2018 году, и на 8,9 процента меньше, чем в 2016-м. Около четверти семей, таким образом, заявили об отсутствии каких-либо материальных затруднений.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
08:58 14.07.2021 (обновлено: 12:49 14.07.2021)
 
Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию

Российские семьи назвали доход, необходимый для сведения концов с концами в пандемию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Опрос проводили во всех регионах в октябре — ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.
Согласно результатам исследования, на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц. Чуть более двух лет назад россияне называли сумму в 58,5 тысячи.
Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи рублей), многодетных (84,9 тысячи рублей) и молодых семей с детьми (80,9 тысячи рублей).
Число испытывающих проблемы с покупкой самого необходимого составило 75,7 процента, на 3,8 процента меньше, чем в 2018 году, и на 8,9 процента меньше, чем в 2016-м. Около четверти семей, таким образом, заявили об отсутствии каких-либо материальных затруднений.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 07:22
Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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