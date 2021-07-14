https://ria.ru/20210714/dokhod-1741182485.html

Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию

Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию - РИА Новости, 14.07.2021

Россияне назвали доход, необходимый для жизни в пандемию

Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:58

2021-07-14T08:58

2021-07-14T12:49

распространение коронавируса

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.Опрос проводили во всех регионах в октябре — ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.Согласно результатам исследования, на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц. Чуть более двух лет назад россияне называли сумму в 58,5 тысячи. Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи рублей), многодетных (84,9 тысячи рублей) и молодых семей с детьми (80,9 тысячи рублей). Число испытывающих проблемы с покупкой самого необходимого составило 75,7 процента, на 3,8 процента меньше, чем в 2018 году, и на 8,9 процента меньше, чем в 2016-м. Около четверти семей, таким образом, заявили об отсутствии каких-либо материальных затруднений.

https://ria.ru/20210713/pribavka-1741019894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество