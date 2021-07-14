https://ria.ru/20210714/dogileva-1741308224.html

Догилеву выписали из больницы после COVID-19

Догилеву выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

Догилеву выписали из больницы после COVID-19

Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T23:43

2021-07-14T23:43

2021-07-15T05:21

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здоровье - общество

татьяна догилева

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса.Догилева выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые заботились о ней."Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья!" - добавила актриса.

https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html

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2021

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