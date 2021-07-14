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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/dogileva-1741308224.html
Догилеву выписали из больницы после COVID-19
Догилеву выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Догилеву выписали из больницы после COVID-19
Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T23:43
2021-07-15T05:21
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россия
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здоровье - общество
татьяна догилева
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса.Догилева выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые заботились о ней."Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья!" - добавила актриса.
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна догилева
23:43 14.07.2021 (обновлено: 05:21 15.07.2021)
 
Догилеву выписали из больницы после COVID-19

Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Догилева
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса.

"Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы", - написала артистка в своем Facebook.

Догилева выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые заботились о ней.
"Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья!" - добавила актриса.
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:46Культура
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
 
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