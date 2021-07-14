https://ria.ru/20210714/dogileva-1741308224.html
Догилеву выписали из больницы после COVID-19
Догилеву выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Догилеву выписали из больницы после COVID-19
Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T23:43
2021-07-14T23:43
2021-07-15T05:21
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здоровье - общество
татьяна догилева
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса.Догилева выразила благодарность врачам, медсестрам и санитаркам, которые заботились о ней."Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья!" - добавила актриса.
https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна догилева
23:43 14.07.2021 (обновлено: 05:21 15.07.2021)
Догилеву выписали из больницы после COVID-19
Актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного коронавируса