https://ria.ru/20210714/diplomatiya-1741176641.html

В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами

В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами

Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:06

2021-07-14T07:06

2021-07-14T07:12

россия

замир кабулов

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля.По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США.Собеседник агентства добавил, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно."А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", — заключил дипломат.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html

россия

афганистан

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россия, замир кабулов, афганистан, талибан, сша, в мире