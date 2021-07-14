https://ria.ru/20210714/diplomatiya-1741176641.html
В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:06
2021-07-14T07:06
2021-07-14T07:12
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля.По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США.Собеседник агентства добавил, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно."А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", — заключил дипломат.В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, замир кабулов, афганистан, талибан, сша, в мире
В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:06 14.07.2021 (обновлено: 07:12 14.07.2021)
Спецпредставитель президента Кабулов объяснил, почему Москва ведет контакты с талибами
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану
, директор второго департамента Азии
МИД Замир Кабулов
.
Делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля.
По словам Кабулова, Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США
.
"Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано", — сказал Кабулов.
Собеседник агентства добавил, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно.
"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", — заключил дипломат.
В 2020 году США и представители "Талибана"* подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод войск до 11 сентября. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.