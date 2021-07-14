Следствие прекратило уголовное дело против депутата Янкаускаса
Адвокат Илья Уткин сообщил о прекращении уголовного дела против депутата Константина Янкаускаса
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Константин Янкаускас (справа) в Басманном районном суде Москвы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело в отношении депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса, которого обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости его адвокат Илья Уткин.
"У нас на руках есть постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Константина с правом реабилитации. Мы пока не успели изучить его детально и понять, с чем это связано", - рассказал защитник.
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Другими фигурантами дела являются экс-юрист ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, 2 февраля и затем 21 апреля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям, ряд из них дошли до приговоров.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.