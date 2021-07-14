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Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан
Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан - РИА Новости, 14.07.2021
Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан
Полицейские проводят проверку по факту дебоша, который устроил авиапассажир рейса Эвенск-Магадан, мужчине может грозить до 15 суток ареста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:48
2021-07-14T08:55
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 14 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские проводят проверку по факту дебоша, который устроил авиапассажир рейса Эвенск-Магадан, мужчине может грозить до 15 суток ареста, сообщил РИА Новости начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Станислав Маюров."Во время посадки самолета из Эвенска в аэропорту Магадана мужчина повел себя неадекватно: вставал с кресла, нецензурно выражался, грубо себя вел, на замечания не реагировал. По нашей информации, он был пьян. К сожалению, никто не снял происходящее на видео, так что для возбуждения уголовного дела не хватает материалов. Но административное наказание ему грозит: либо 15 суток ареста, либо штраф", - рассказал собеседник агентства.
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магадан, происшествия
08:48 14.07.2021 (обновлено: 08:55 14.07.2021)
 
Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета Эвенск — Магадан

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Международный аэропорт Магадан
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МАГАДАН, 14 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские проводят проверку по факту дебоша, который устроил авиапассажир рейса Эвенск-Магадан, мужчине может грозить до 15 суток ареста, сообщил РИА Новости начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Станислав Маюров.
"Во время посадки самолета из Эвенска в аэропорту Магадана мужчина повел себя неадекватно: вставал с кресла, нецензурно выражался, грубо себя вел, на замечания не реагировал. По нашей информации, он был пьян. К сожалению, никто не снял происходящее на видео, так что для возбуждения уголовного дела не хватает материалов. Но административное наказание ему грозит: либо 15 суток ареста, либо штраф", - рассказал собеседник агентства.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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