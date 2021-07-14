https://ria.ru/20210714/debosh-1741182057.html

Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан

Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан - РИА Новости, 14.07.2021

Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Эвенск — Магадан

Полицейские проводят проверку по факту дебоша, который устроил авиапассажир рейса Эвенск-Магадан, мужчине может грозить до 15 суток ареста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:48

2021-07-14T08:48

2021-07-14T08:55

магадан

происшествия

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МАГАДАН, 14 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские проводят проверку по факту дебоша, который устроил авиапассажир рейса Эвенск-Магадан, мужчине может грозить до 15 суток ареста, сообщил РИА Новости начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Станислав Маюров."Во время посадки самолета из Эвенска в аэропорту Магадана мужчина повел себя неадекватно: вставал с кресла, нецензурно выражался, грубо себя вел, на замечания не реагировал. По нашей информации, он был пьян. К сожалению, никто не снял происходящее на видео, так что для возбуждения уголовного дела не хватает материалов. Но административное наказание ему грозит: либо 15 суток ареста, либо штраф", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210702/debosh-1739536484.html

магадан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, происшествия