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На британском авианосце Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса
На британском авианосце Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
На британском авианосце Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса
Не менее 100 человек заразились коронавирусом на флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, сообщает издание... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:11
2021-07-14T15:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
f-35
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Не менее 100 человек заразились коронавирусом на флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, сообщает издание Sun."Не менее ста членов экипажа флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth заразились коронавирусом", - пишет издание."В рамках планового тестирования было обнаружено небольшое число случаев заражения COVID-19 среди членов экипажа... Весь персонал получил обе дозы вакцины против коронавируса и на борту введен ряд мер, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции... Ударная группа продолжит выполнение своих оперативных задач, и это никак не повлияет на развертывание", - завил изданию представитель Королевского военно-морского флота.Отмечается, что случаи заражения также выявлены на других судах, входящих в британскую авианосную ударную группу (АУГ). Общее количество человек на кораблях составляет 3700.В настоящее время флагман британского флота Queen Elizabeth вошел в Индийский океан, запланированы остановки в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.В конце мая британская авианосная группа направилась в Индо-Тихоокеанский регион для совместных учений с союзниками. Как сообщало минобороны 26 апреля, в составе группы из более чем 30 кораблей будут авианосец Queen Elizabeth с восемью F-35B Lightning II, четырьмя вертолетами Wildcat, семью противолодочными вертолетами Merlin Mk2 и четырьмя боевыми Merlin Mk4, эсминцы типа 45, миноносцы Defender и Diamond, противолодочные сторожевые корабли Kent и Richmond, а также вспомогательные суда Fort Victoria и Tidespring. Группу будет сопровождать подводная лодка класса Astute с ракетами Tomahawk на борту. Поход продолжится 28 недель, британские корабли пройдут расстояние в 26 тысяч морских миль, зайдут в более чем 40 стран.
https://ria.ru/20210714/avstriya-1741232563.html
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коронавирус covid-19, f-35, великобритания, в мире
15:11 14.07.2021 (обновлено: 15:15 14.07.2021)
 
На британском авианосце Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса

Не менее 100 случаев COVID-19 обнаружили на британском авианосце Queen Elizabeth

© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Не менее 100 человек заразились коронавирусом на флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, сообщает издание Sun.
"Не менее ста членов экипажа флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth заразились коронавирусом", - пишет издание.
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"В рамках планового тестирования было обнаружено небольшое число случаев заражения COVID-19 среди членов экипажа... Весь персонал получил обе дозы вакцины против коронавируса и на борту введен ряд мер, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции... Ударная группа продолжит выполнение своих оперативных задач, и это никак не повлияет на развертывание", - завил изданию представитель Королевского военно-морского флота.
Отмечается, что случаи заражения также выявлены на других судах, входящих в британскую авианосную ударную группу (АУГ). Общее количество человек на кораблях составляет 3700.
В настоящее время флагман британского флота Queen Elizabeth вошел в Индийский океан, запланированы остановки в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.
В конце мая британская авианосная группа направилась в Индо-Тихоокеанский регион для совместных учений с союзниками. Как сообщало минобороны 26 апреля, в составе группы из более чем 30 кораблей будут авианосец Queen Elizabeth с восемью F-35B Lightning II, четырьмя вертолетами Wildcat, семью противолодочными вертолетами Merlin Mk2 и четырьмя боевыми Merlin Mk4, эсминцы типа 45, миноносцы Defender и Diamond, противолодочные сторожевые корабли Kent и Richmond, а также вспомогательные суда Fort Victoria и Tidespring. Группу будет сопровождать подводная лодка класса Astute с ракетами Tomahawk на борту. Поход продолжится 28 недель, британские корабли пройдут расстояние в 26 тысяч морских миль, зайдут в более чем 40 стран.
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