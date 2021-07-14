https://ria.ru/20210714/cnn-1741306658.html

МИД назвал расследование CNN о россиянах в ЦАР пропагандистским залпом

МИД назвал расследование CNN о россиянах в ЦАР пропагандистским залпом - РИА Новости, 14.07.2021

МИД назвал расследование CNN о россиянах в ЦАР пропагандистским залпом

Министерство иностранных дел России назвало "пропагандистским залпом" материал телеканала CNN, в котором россияне обвинялись якобы в причастности к убийствам в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T23:11

2021-07-14T23:11

2021-07-14T23:11

россия

владимир титоренко (посол россии в цар )

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

цар

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало "пропагандистским залпом" материал телеканала CNN, в котором россияне обвинялись якобы в причастности к убийствам в ЦАР.Телеканал CNN и занимающаяся расследованиями группа Sentry совместно опубликовали 15 июня материал, в котором обвинили россиян в причастности к убийствам в ЦАР. Позднее администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране."Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, распространившая 15 июня лживую информацию о якобы совершенных нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Вновь в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках из ЧВК "Вагнер", совершивших "грабежи, убийства детей" и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ отметили, что убедительных доказательств причастности россиян к указанным преступлениям представлено не было."Читателям как всегда предлагается поверить телеканалу и конгрессменам "на слово". Этот демарш – очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте", - добавили в МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в этом контексте обращает на себя внимание и возросшая активность западных медиа и госструктур по очернению российской помощи африканским странам, в первую очередь ЦАР, целью этих усилий, среди прочего является обоснование попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов".В МИД РФ также заявили, что уверенная нормализация обстановки в Центральноафриканской Республике, пострадавшей в результате столкновений регулярных войск ЦАР с бандформированиями, не дает покоя некоторым западным СМИ, которых более всего возмущает тот факт, что установление мира происходит во многом благодаря российским инструкторам, приглашенным законными властями ЦАР для оказания помощи в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и органов правопорядка. "И чем быстрее идет процесс урегулирования в Республике, тем чудовищней антироссийские фейки, фабрикуемые недобросовестными американскими журналистами", - отметили в МИД РФ.Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.МИД РФ заявлял, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется.

https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html

https://ria.ru/20210629/tsar-1739120986.html

https://ria.ru/20210628/sovetniki-1738885511.html

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россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, цар, в мире