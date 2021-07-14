https://ria.ru/20210714/chempionka-1741178742.html

Якутянка впервые стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам

Якутянка впервые стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам - РИА Новости, 14.07.2021

Якутянка впервые стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам

Якутянка Матрена Ноговицына стала первой в истории республики и второй в России чемпионкой мира по стоклеточным шашкам, сообщил глава региона Айсен Николаев на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:02

2021-07-14T08:02

2021-07-14T08:02

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

таллин

общество

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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Якутянка Матрена Ноговицына стала первой в истории республики и второй в России чемпионкой мира по стоклеточным шашкам, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram.Первенство мира по шашкам проходит в Таллине с 28 июня до 14 июля."Отличная новость пришла из эстонского города Таллин! Международный гроссмейстер, уроженка Чурапчинского улуса Матрена Ноговицына досрочно за один тур стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам! Эта не просто победа - Матрена стала в истории Якутии первой, России второй чемпионкой мира в классической программе!" - рассказал глава республики.Николаев поздравил чемпионку. "Поздравляю! От всей души желаю новых побед и достижений! Якутия гордится тобой!" - добавил он.

https://rsport.ria.ru/20210503/shashki-1731042460.html

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республика саха (якутия)

таллин

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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, таллин, общество