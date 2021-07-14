https://ria.ru/20210714/chemodanovka-1741267219.html

Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки

Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки - РИА Новости, 14.07.2021

Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки

Пензенский областной суд приговорил фигурантов дела о массовых беспорядках в селе Чемодановка в июне 2019 года, в результате которых погиб человек, к лишению... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:20

2021-07-14T17:20

2021-07-14T17:20

россия

массовая драка в пензенской области

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил фигурантов дела о массовых беспорядках в селе Чемодановка в июне 2019 года, в результате которых погиб человек, к лишению свободы на срок от двух до 10 лет, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Наталья Яшина.Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. В результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе, как сообщал СК, пострадал 21 местный житель, 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. Дело находилось в суде с апреля прошлого года. Никто из подсудимых вину не признал. Гособвинитель в прениях попросил для подсудимых от 4,5 до 11 лет лишения свободы."Николай Юрченко приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Павел Яненко - к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым суд назначил наказание от двух до трех лет одного месяца лишения свободы. Один подсудимый оправдан в связи с непричастностью к совершению преступления", - сказала Яшина.Она добавила, что 25 подсудимых освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.Яшина уточнила, что 27 подсудимых признаны виновными по статье УК РФ "Участие в массовых беспорядках", из них 41-летний Юрченко - еще и по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", а 34-летний Яненко - еще и по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следствие и суд установили, что фигуранты, используя малозначительный повод, учинили массовые беспорядки в Чемодановке, применяя топоры, биты, арматуру и другие опасные для окружающих предметы."В ходе расследования никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях. При этом следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих их причастность к инкриминируемым преступлениям. Наряду с показаниями многочисленных свидетелей из числа жителей поселка, это результаты экспертиз, вещественные доказательства и другие данные", - отметила Петренко.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20190719/1556709897.html

https://ria.ru/20190813/1557448190.html

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россия, массовая драка в пензенской области, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия