Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/chemodanovka-1741267219.html
Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки
Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки - РИА Новости, 14.07.2021
Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки
Пензенский областной суд приговорил фигурантов дела о массовых беспорядках в селе Чемодановка в июне 2019 года, в результате которых погиб человек, к лишению... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:20
2021-07-14T17:20
россия
массовая драка в пензенской области
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/56/1555775640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d781f1f6ce29915ab5789e78d5fefadf.jpg
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил фигурантов дела о массовых беспорядках в селе Чемодановка в июне 2019 года, в результате которых погиб человек, к лишению свободы на срок от двух до 10 лет, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Наталья Яшина.Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. В результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе, как сообщал СК, пострадал 21 местный житель, 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. Дело находилось в суде с апреля прошлого года. Никто из подсудимых вину не признал. Гособвинитель в прениях попросил для подсудимых от 4,5 до 11 лет лишения свободы."Николай Юрченко приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Павел Яненко - к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым суд назначил наказание от двух до трех лет одного месяца лишения свободы. Один подсудимый оправдан в связи с непричастностью к совершению преступления", - сказала Яшина.Она добавила, что 25 подсудимых освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.Яшина уточнила, что 27 подсудимых признаны виновными по статье УК РФ "Участие в массовых беспорядках", из них 41-летний Юрченко - еще и по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", а 34-летний Яненко - еще и по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следствие и суд установили, что фигуранты, используя малозначительный повод, учинили массовые беспорядки в Чемодановке, применяя топоры, биты, арматуру и другие опасные для окружающих предметы."В ходе расследования никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях. При этом следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих их причастность к инкриминируемым преступлениям. Наряду с показаниями многочисленных свидетелей из числа жителей поселка, это результаты экспертиз, вещественные доказательства и другие данные", - отметила Петренко.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20190719/1556709897.html
https://ria.ru/20190813/1557448190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155577/56/1555775640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a46d2b637e40b01698946e5378c3f580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, массовая драка в пензенской области, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
17:20 14.07.2021
 
Фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке получили реальные сроки

Фигуранты дела о погромах в пензенской Чемодановке получили от двух до десяти лет колонии

© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяСгоревший дом в селе Лопатки
Сгоревший дом в селе Лопатки - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил фигурантов дела о массовых беспорядках в селе Чемодановка в июне 2019 года, в результате которых погиб человек, к лишению свободы на срок от двух до 10 лет, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Наталья Яшина.
Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. В результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе, как сообщал СК, пострадал 21 местный житель, 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. Дело находилось в суде с апреля прошлого года. Никто из подсудимых вину не признал. Гособвинитель в прениях попросил для подсудимых от 4,5 до 11 лет лишения свободы.
"Николай Юрченко приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Павел Яненко - к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым суд назначил наказание от двух до трех лет одного месяца лишения свободы. Один подсудимый оправдан в связи с непричастностью к совершению преступления", - сказала Яшина.
Она добавила, что 25 подсудимых освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.
Цыгане из Чемодановки - РИА Новости, 1920, 19.07.2019
19 июля 2019, 18:15
В Чемодановке после массовой драки открыли пункт полиции
Яшина уточнила, что 27 подсудимых признаны виновными по статье УК РФ "Участие в массовых беспорядках", из них 41-летний Юрченко - еще и по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", а 34-летний Яненко - еще и по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следствие и суд установили, что фигуранты, используя малозначительный повод, учинили массовые беспорядки в Чемодановке, применяя топоры, биты, арматуру и другие опасные для окружающих предметы.
"В ходе расследования никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях. При этом следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих их причастность к инкриминируемым преступлениям. Наряду с показаниями многочисленных свидетелей из числа жителей поселка, это результаты экспертиз, вещественные доказательства и другие данные", - отметила Петренко.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки - РИА Новости, 1920, 13.08.2019
13 августа 2019, 13:46
Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой
 
РоссияМассовая драка в Пензенской областиСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния